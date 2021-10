Z jednej strony tradycyjna telewizja cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem, z drugiej... regularnie przybywa usług umożliwiających dostęp do niej za pośrednictwem internetu. Dzisiaj dołącza do nich kolejny gracz: Televio. Co oferuje?

Televio - wszystko co musisz wiedzieć o nowej usłudze, oferującej dostęp do telewizji online

Telewizja przez internet stale rośnie w siłę. Kolejne pojawiające się na rynku usługi serwują jeszcze łatwiejszy, a co ważniejsze - jeszcze bardziej przystępny - dostęp do klasycznych programów telewizyjnych. Oferują coraz więcej funkcji i usprawnień, po które chętnie sięgają użytkownicy z całego świata.

Sukces IPTV tkwi między innymi w nowoczesnych funkcjach, które nie są dostępne w klasycznej kablówce. Telewizja dosłownie dostosuje się do widzów i pozwala decydować co, gdzie i kiedy oglądają. W Televio mamy możliwość cofania wybranych kanałów do 7 dni wstecz i włączania poszczególnych audycji od początku. Platforma pozwala nagrywać filmy i seriale bezpośrednio w aplikacji. Na własne nagranie mamy aż do 120 godzin, a zapisane tytuły dostępne są na wszystkich obsługiwanych urządzeniach.

Ponadto Televio zaoferuje także przewodnik po programach — z opcją sprawdzenia ramówki na pięć dni do przodu. Wszystko to zamknięte w czytelnym interfejsie, w którym trudno będzie się komukolwiek zgubić. Jeżeli nie do końca wiecie co chcecie obejrzeć - warto zajrzeć do sekcji polecanych, gdzie znaleźć można rekomendacje najpopularniejszych filmów i seriali, które będą wkrótce emitowane.

Jakie programy znajdziemy w Televio?

Televio to młoda platforma, której katalog programów stale się powiększa. Obecnie oferuje ona dostęp do kanałów takich jak: TVP, Polsat, TV4, TV Puls, pakiet FilmBox (Premium, Extra, Family, Action, Arthouse), AXN HD, FOX HD, FOX Comedy, Disney Channel HD czy National Geographic. Użytkownicy mają do wyboru trzy pakiety: basic (kosztujący 9,90 zł miesięcznie i oferujący 49 kanałów), family (kosztujący 29,90 zł miesięcznie i oferujący 83 kanały) oraz premium (kosztujący 39,90 zł miesięcznie i oferujący 99 kanałów).

Na czym można oglądać Televio?

Twórcy platformy zadbali o wsparcie dla całego szeregu urządzeń, na których można cieszyć się dostępem do platformy Televio tak długo, jak mamy solidnej jakości połączenie z internetem. Na liście obsługiwanych urządzeń znalazły się:

Smart TV

Platforma jest dostępna dla wybranych modeli Smart TV z systemem operacyjnym Android TV w tym, np. TCL, Thomson, SONY, PHILIPS. Do listy dołączy niedługo Samsung i LG.

Dekodery

Dla starszych modeli telewizorów została stworzona aplikacja Televio, dostępna na dekodery telewizyjne Apple TV z systemem operacyjnym tvOS 10 lub nowszym oraz Android TV dla urządzeń Google TV, Xiaomi Mi Box, Razer, Forge TV i wszystkich pozostałych z certyfikacją Android TV.

Urządzenia mobilne

Telewizję możemy oglądać również na urządzeniach mobilnych z systemem Android od wersji 4.1 i iOS w wersji 10.0 i nowszej. Aplikacje są dostępne do pobrania za darmo z Google Play lub App Store.

Komputery i laptopy

Możemy także odtwarzać swoje ulubione kanały na komputerze lub laptopie. Televio obsługuje większość popularnych przeglądarek na systemach operacyjnych Windows, MacOS i Linux.

Televio: gdzie wykupić dostęp do telewizji internetowej?

Jeżeli chcielibyście sprawdzić jak działa Televio, jak sprawują się ich aplikacje i czy jest to opcja godna uwagi - całą ofertę, wszystkie szczegóły, a także opcję wykupienia dostępu do tamtejszych pakietów znajdziecie na oficjalnej stronie usługi: https://televio.pl/.