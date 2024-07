Wpłaty gotówki BLIKIEM w każdym wpłatomacie w Polsce!

Transakcje bankomatowe, to najwolniej rosnący kanał płatności BLIKIEM. Niedługo może się to jednak zmienić, PSP - operator płatności BLIK, pracuje nad wdrożeniem wpłat gotówki w każdym wpłatomacie.

Pojawienie się opcji wypłaty gotówki z bankomatów BLIKIEM, wprowadziło wyższy poziom bezpieczeństwa takich transakcji. Niemal natychmiast ucichły newsy o wykrytym kolejnym ataku typu skimming. Mimo to, to najwolniej rosnący kanał płatności ze wszystkich, do których to wykorzystujemy BLIKA.

Spójmy chociażby na przelewy na numer telefonu P2P, jeszcze w 2020 roku, popularność tego kanału była porównywalna z bankomatami, a dziś to już ponad 130 mln transakcji kwartalnie.

Nie bez powodu jest tu odchodzenie od gotówki i mniejsza potrzeba jej posiadania, również z tego powodu rosną bezgotówkowe rozliczenia P2P. Niemniej, PSP - operator płatności BLIK pracuje nad wdrożeniem usługi, która może nieco podbić wykorzystanie kanału bankomatowego. Tak jak to miało miejsce w przypadku transakcji w terminalach z chwilą udostępnienia BLIKA zbliżeniowego.

Branżowy serwis Cashless.pl, wyłuskał w sprawozdaniu rocznym PSP za 2023 rok, plany udostępnienia wpłat gotówki BLIKIEM w każdym wpłatomacie, niezależnie od tego, którego banku klientem jesteśmy.

Osobiście, dużo częściej jestem w posiadaniu gotówki otrzymanej niż wypłaconej w bankomacie, jednak z uwagi na konieczność szukania bankomatu własnego swojego banku, wolałem do tej pory,- czego nie lubię, płacić tą otrzymaną gotówką niż ją wpłacać na konto. Z chwilą udostępnienia wpłat gotówki w każdym wpłatomacie BLIKIEM, z pewnością chętniej będą ją wpłacał, w miejsce noszenia jej przy sobie.

Oczywiście, wpłaty BLIKIEM we wpłatomatach, niewiele różnią się od wypłat gotówki z bankomatów, jeśli chodzi o sam proces i liczbę niezbędnych kroków do wykonania tej transakcji - wprowadzamy kwotę, kod BLIK z aplikacji bankowej, zatwierdzamy PIN-em i przekazujemy do podajnika wskazaną gotówkę.

Źródło: Cashless.pl

Stock Image from Depositphotos.