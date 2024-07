W Polsce tylko 44% obywateli posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, co stanowi jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej. W dobie szybko rozwijającej się technologii i rosnącej liczby usług online, brak tych kompetencji staje się poważnym problemem społecznym i ekonomicznym. Polacy, którzy nie mają odpowiednich umiejętności cyfrowych, napotykają trudności w dostępie do wielu podstawowych usług oraz w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym.

Aby przeciwdziałać temu problemowi, Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiły pięć nowych konkursów na dofinansowanie szkoleń, które mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych Polaków. Programy te, współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy, przewidują wsparcie o łącznej wartości blisko 400 mln zł. Inwestycje te mają na celu zrównoważony rozwój społeczeństwa, w którym każdy obywatel ma równy dostęp do wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym świecie.

W dzisiejszych czasach umiejętności cyfrowe są nieodzowne. Bez względu na to, czy jesteśmy nauczycielami, urzędnikami, czy obywatelami korzystającymi z usług internetowych, musimy umieć sprawnie i bezpiecznie poruszać się w świecie technologii. Chcemy, aby każdy miał równy dostęp do wiedzy i umiejętności, które umożliwiają pełne uczestnictwo w nowoczesnym społeczeństwie. Inwestycje w technologię to inwestycje w przyszłość naszego kraju – powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier minister cyfryzacji.

Inwestycje w umiejętności cyfrowe

W ramach najnowszych działań Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłaszają pięć nowych konkursów na dofinansowanie szkoleń dla różnych grup społecznych, w tym nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli szkolnych, obywateli, urzędników oraz osób wykluczonych cyfrowo. Każdy z tych programów został stworzony, aby odpowiadać na specyficzne potrzeby edukacyjne i umiejętnościowe różnych grup odbiorców. Nabór trwa od 28.06.2024 r. do 14.08.2024 r.

Obecnie coraz więcej aspektów życia codziennego, od bankowości, przez zakupy, aż po załatwianie spraw urzędowych, przenosi się do sfery online. Niedostateczna znajomość technologii cyfrowych może prowadzić do wykluczenia z tych podstawowych obszarów, co ma poważne konsekwencje dla Polaków. Brak odpowiednich kompetencji cyfrowych ogranicza nie tylko zdolność Polaków do efektywnego korzystania z nowoczesnych narzędzi i usług, ale również wpływa na ich konkurencyjność na rynku pracy – powiedział Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną oraz szkoły wyższe. Zainteresowane podmioty mogą tworzyć partnerstwa, aby wspólnie realizować projekty szkoleniowe. Szkolenia, które będą dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy, będą skierowane do następujących grup:

Osoby wykluczone cyfrowo – program szkoleń skierowany będzie do obywateli, którzy mają małe lub żadne umiejętności cyfrowe. Uczestnicy tych zajęć będą mogli znacząco zwiększyć swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera i efektywnego korzystania z internetu. Budżet: 93 775 142,18 zł.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego – celem projektu jest stworzenie szkoleń, które umożliwią nauczycielom przedszkoli lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych podczas pracy z dziećmi. Szkolenia będą skupiać się na praktycznych narzędziach i strategiach, które pomogą pedagogom w tworzeniu angażujących zajęć, rozwijających umiejętności dzieci w zakresie korzystania z technologii. Budżet: 112 871 449,23 zł.

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych – celem projektu jest zapewnienie nauczycielom profesjonalnych szkoleń, które umożliwią im skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie nauczania. Szkolenia te obejmują również przekazywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci i radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowymi. Dzięki temu programowi nauczyciele lepiej przygotują uczniów do życia w erze cyfrowej. Budżet: 25 517 822,39 zł.

Obywatele – celem programu jest nauczenie uczestników korzystania z usług internetowych, załatwiania spraw urzędowych online, obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą im sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie oraz zwiększą ich kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii. Budżet: 95 635 234,19 zł.

Urzędnicy – w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla urzędników, aby podnieść jakość obsługi obywateli, usprawnić codzienne obowiązki oraz zwiększyć efektywność pracy za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Oferta dostosowana jest do różnych potrzeb uczestników, zapewniając kompleksowe wsparcie w rozwoju zawodowym urzędników. Budżet: 62 721 768,77 zł.

Zachęta do udziału w programach

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do udziału w naborach i skorzystania z możliwości rozwoju umiejętności cyfrowych, które są kluczowe w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii. Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki tym programom, Polacy będą mogli lepiej przygotować się do wyzwań współczesnego świata i w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje cyfrowa rzeczywistość.