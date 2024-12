Jak wpłacić na konto gotówkę na wsi? Leć do sklepu Dino

Z myślą o nich, Fiserv Polska (właściciel marki PolCard) wprowadził właśnie usługę wpłaty gotówki na kartę, w sklepach Dino - dostępnych głównie w mniejszych miastach i na wsiach (łącznie 2572 sklepy w całej Polsce).

Tomasz Przepiórka, dyrektor departamentu klientów korporacyjnych w Fiserv Polska S.A.:

Teraz na terminalach płatniczych sieci wdrożyliśmy funkcjonalność wpłaty na kartę, zapewniając klientom Dino łatwy dostęp do dodatkowych usług finansowych. To także kolejny krok na drodze do pokonania barier infrastrukturalnych, które w dobie cyfryzacji sektora bankowego napotykają mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi.