Wpłata gotówki i bilonu w Żabce bez podawania danych z dowodu

Liczba bankomatów topnieje, a wpłatomatów to już ze świeczką szukać, podobnie jak oddziałów banków. Za to na brak Żabek w swojej okolicy chyba nikt nie może narzekać i już od dawna można było w nich wpłacać zalegającą gotówkę czy bilon, ale z jedną istotną wadą.

Do tej pory w Żabkach można było wpłacać gotówkę lub bilon podczas zakupów, ale dopiero po uprzedniej weryfikacji tożsamości, przeszedłem ją sam, więc potwierdzam - trzeba podać imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz datę wydania.

Można to zrobić dyktując na głos kasjerowi - co rodzi problem prywatności w kolejce lub podać nasz dowód sprzedawcy - też średnio to może odpowiadać niektórym osobom. Tym bardziej ucieszyła mnie wiadomość, którą przesłał nam w zeszłym tygodniu Fiserv, który to udostępnił aplikację mobilną na Androida i iOS - PolCard Pay.

Krzysztof Polończyk, Prezes Zarządu Fiserv Polska S.A.:

Zainteresowanie opcją wpłaty pieniędzy na konto za pośrednictwem terminala systematycznie rośnie. Dotychczas była ona dostępna tylko w sklepach Żabka oraz salonach Empik. Aplikacja PolCard Pay pozwoli na rozszerzenie usługi także dla innych punktów. Dzięki tej możliwości konsumenci nie muszą już tracić czasu na szukanie wpłatomatów czy oddziałów swojego banku. Mogą wpłacić gotówkę na swoje konto za darmo przy okazji codziennych zakupów.

PolCard Pay - wpłata gotówki i bilonu w sklepach Żabka

Przesłana przez Fiserv informacja była jednak dość lakoniczna, postanowiłem więc zanim Wam o tym napiszę, najpierw sam przetestować to rozwiązanie. Osobiście z gotówki bardzo rzadko korzystam, ale przez ostatni rok uzbierało mi się w domu prawie 100 zł - głównie ze zwrotu w jednym z dyskontów, to była dobra okazja by się tego pozbyć.



Nie obyło się bez problemów, ale dzięki temu Wy ich unikniecie. Na początek musimy pobrać aplikację PolCard Pay z Google Play lub App Store, po czym dodać do niej naszą kartę płatniczą, a na koniec zweryfikować swoją tożsamość - na dwa sposoby do wyboru:

poprzez aplikację eDO App (eDowód)

poprzez konto bankowe

W drugim przypadku na liście widać też Revolut, ale ich karty nie działają jeszcze w tej aplikacji:

Usługa jest dostępna dla kart płatniczych organizacji Mastercard oraz Visa wydanych przez każdy bank działający w naszym kraju, jednak w określonych przypadkach konkretny bank może ograniczyć jej dostępność dla danego posiadacza karty lub rodzaju karty. W tym momencie karty Revolut nie są obsługiwane, ale pracujemy nad ich dodaniem.



Osobiście, dla pewności dodałem kartę swojego banku i udałem się do Żabki, by wpłacić posiadaną gotówkę i bilon. Niestety terminal odrzucił ją z informacją o koniecznej weryfikacji. Przesłałem paragony do Fiserv, który dokładnie sprawdził mój przypadek, wiem to po odpowiedzi jaką uzyskałem.

Obecnie aplikacja PolCard Pay obsługuje jedynie karty płatnicze w formie fizycznej. W celu skorzystania z karty zapisanej w portfelu elektronicznym Apple Pay i Google Pay konieczna jest rejestracja Posiadacza karty bezpośrednio w punkcie handlowo-usługowym. Po sprawdzeniu Pańskiej próby wpłaty widać, że najprawdopodobniej użył Pan w punkcie karty zapisanej w portfelu elektronicznym Apple Pay, a nie karty fizycznej, i dlatego konieczna była rejestracja danych.

Rzeczywiście wpłaty próbowałem dokonać w ten sposób, tak więc jeśli będziecie sami chcieli to zrobić, musicie wziąć ze sobą fizyczną plastikową kartę - wówczas procedura wpłaty bez konieczności podawania swoich danych w kolejce będzie wyglądała tak, jak opisana poniżej w punkcie A.

Opis procedury:

W związku z obowiązkami wynikającymi z dyrektywy AML transakcja musi zostać poprzedzona weryfikacją tożsamości Posiadacza karty. Obecnie Fiserv oferuje 2 opcje zarejestrowania danych osobowych Posiadacza karty:

A. Poprzez aplikację mobilną PolCard Pay, dostępną bezpłatnie do pobrania w sklepach Google Play i Apple Store

B. Poprzez rejestrację danych osobowych przez kasjera w punkcie handlowo-usługowym

Jak przebiega wpłata w sklepie?:

Opcja A)

Posiadacz karty pobiera na swój telefon aplikację PolCard Pay.

Za pomocą aplikacji Posiadacz karty rejestruje swoją kartę płatniczą i dane osobowe.

W punkcie handlowo-usługowym Posiadacz karty zgłasza chęć skorzystania z usługi oraz deklaruje kwotę do wpłaty, którą kasjer następnie rejestruje w systemie kasowym (limit kwoty wpłaty - do 1 000 PLN).

Kasjer potwierdza zgodność tożsamości wpłacającego z danymi widocznymi na karcie płatniczej.

Po pozytywnej weryfikacji Posiadacz karty przekazuje gotówkę kasjerowi w celu dokonania wpłaty.

Terminal płatniczy zintegrowany z systemem kasowym wyświetla kwotę wpłaty oraz prosi o użycie karty oraz o wprowadzenie kodu PIN.

Zgoda wyświetlona na terminalu płatniczym oznacza, że autoryzacja transakcji przebiegła pomyślnie.

Opcja B)

Posiadacz karty zgłasza chęć skorzystania z usługi Wpłaty na kartę.

W oparciu o okazany dokument tożsamości Kasjer wprowadza wymagane dane osobowe Posiadacza karty do systemu, potwierdzając jednocześnie ich zgodność z danymi widocznymi na karcie płatniczej.

Posiadacz karty deklaruje kwotę do wpłaty, którą kasjer rejestruje w systemie kasowym (limit kwoty wpłaty - do 1 000 PLN).

Po pozytywnej weryfikacji Posiadacz karty przekazuje gotówkę kasjerowi w celu dokonania wpłaty.

Terminal płatniczy zintegrowany z systemem kasowym wyświetla kwotę wpłaty oraz prosi o użycie karty oraz o wprowadzenie kodu PIN.

Zgoda wyświetlona na terminalu płatniczym oznacza, że autoryzacja transakcji przebiegła pomyślnie.

Jakie to punkty już działają w systemie? Aktualnie są to wszystkie punkty handlowe Żabki, Empik i Papiernik by Empik z obsługą kasjerską i z terminalem PolCard from Fiserv, ale wkrótce sieć dostępnych punktów ma zostanie poszerzona.

Co jeszcze istotne, usługa wpłaty nie wymaga wcześniejszego dokonania zakupów w wybranym punkcie, jednak decyzja w tym zakresie leży po stronie przedsiębiorcy oferującego usługę w swoim punkcie handlowo-usługowym - w Żabce akurat, pierwsze co usłyszałem po deklaracji chęci wpłaty gotówki to właśnie: ale trzeba najpierw zrobić zakupy.

Stock Image from Depositphotos.