Wormsy w formie NFT? Pomysł wyparował szybciej niż się spodziewacie

Wiem, NFT to temat bardziej kontrowersyjny niż kryptowaluty. Nie ma jednak co ukrywać, że kolejnych pomysłów na monetyzację cyfrowej własności będziemy obserwować coraz więcej. Swoją cyfrową miłość sprzedawała już znana influencerka Marta Rentel. Magda Gessler jako niedźwiedź NFT także już nikogo nie dziwi. Mainstreamowść tokenów jest faktem. Nie dziwne zatem, że coraz więcej firm chce jak najszybciej dołączyć do odjeżdżającego wagonika. Okazuje się jednak, że początkowy entuzjazm może ulec bardzo szybkiemu wypaleniu, o czym boleśnie przekonał się developer Wormsów – Team17.

Cyfrowe robaki pod ostrzałem

Zaledwie dwa dni temu twórcy sympatycznych dżdżownic poinformowali o planach wprowadzenia kolekcjonerskich grafik NFT. To wystarczyło, aby strzelić sobie w kolano i doprowadzić graczy do wzburzenia. Od strony technicznej sprzedażą grafik miała zająć się zewnętrzna firma Reality Gaming Group w oparciu o sieć Etherum. Team17 zarzekało się, że działalność ta nie będzie miała żadnego wpływu na samą grę i rozwiewało podejrzenia graczy o próbę wprowadzenia mechanizmu pay-to-earn.

Źródło: Team17

Szybko jednak okazało się, że niechęć do NFT proklamują nie tylko sympatycy Wormsów, ale także wewnętrzni pracownicy studia. Kontrowersyjnej inicjatywy nie udało się obronić obietnicami o wsparciu ochrony środowiska. Część dochodów z MetaWorms miało zostać bowiem przekazanych na rzecz Coin 4 Planet, projektu zajmującego się m.in. redukcją emisji dwutlenku węgla. Sytuacja urosła do tego stopnia, że kooperujące z Team17 studio Aggro Crab ostrzegło, że wycofają się ze współpracy, gdyż nie chcą mieć nic wspólnego z szemranymi interesami z NFT. W oficjalnym komunikacie na Twitterze developerzy informują o wysłuchaniu krytycznych głosów ze strony środowiska graczy i współpracowników, a co za tym idzie, ostatecznym wycofaniu się z projektu.