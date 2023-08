Gdzie spędzają workation ludzie z IT? Mają ulubione miejsce

0

W minionym miesiącu publikowaliśmy Wam pierwszy wakacyjny raport pokazujący, iż zaledwie 1% oferty pracy dla specjalistów IT wśród benefitów zawiera opcję workation. Według najnowszego z kolei raportu, autorstwa No Fluff Jobs wynika, że tak naprawdę wystarczy do tego możliwość pracy zdalnej czy hybrydowej, by specjaliści IT we własnym zakresie organizowali sobie takie swoiste workation - zwłaszcza ci z większym doświadczeniem, no i zarobkami.