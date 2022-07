Fenomen nie do zatrzymania. Wordle doczeka się planszówki, w którą zagramy z rodziną i przyjaciółmi

Gry planszowe przeżywają właśnie swój renesans. Od kilku lat zainteresowanie nimi jest ogromne — i nareszcie także w mainstreamie przestały być kojarzone wyłącznie jako zabawa kierowana ku młodszym odbiorcom. O ile przed laty obserwowaliśmy trend digitalizowania planszówek, teraz role się odwróciły — i regularnie jesteśmy świadkami przenoszenia nie tylko gier wideo, ale też po prostu dzieł popkultury, do formy planszówkowej. Wkrótce takiej opcji doczeka się także jeden z największych fenomenów ostatnich miesięcy — gra Wordle. Pojawiła się nagle jesienią ubiegłego roku i właściwie z marszu rozkochała w sobie graczy. Prosta gra słowna okazała się takim hitem, że kilkanaście tygodni po premierze została wykupiona przez New York Times. I jeżeli myślicie że to szaleństwo już minęło, to nic z tych rzeczy — miliony ludzi z całego świata wciąż się w nią gra, mimo swojej prostoty... a dobrymi wynikami można też zabłysnąć w social mediach - czyli win/win.

Ale ta zabawa od samego początku aż się prosiła o "papierowe" wydanie. Zabawy słowem w planszówkach od lat należą do nieśmiertelnych Scrabbli, ale kto wie. Może Wordle: The Party Game uda się choć trochę podkopać ich pozycję.

Wordle: The Party Game: ulubiona gra słowna trafia z internetu do planszówki

Planszowe wydanie gry zmienia jednak zasady. To nie jest już zabawa w pojedynkę, a wyzwanie dla całej grupki graczy. Jak to ma działać w praktyce? Jeden z graczy wymyśla pięcioliterowy wyraz, który współgracze muszą w pierwszej kolejności odgadnąć. Dalej zaś wchodzą do gry zielone i żółte przeźroczyste naklejki, które trafiają do poprawnych liter. Wszystko w wydaniu fizycznym opiera się na ścieralnych markerach i kolorowych znacznikach — i wygląda naprawdę poręcznie. Aby inni nie podglądali, są też specjalne parawany które pozwolą nam się zakryć. Jak to wygląda i działa w praktyce, można podejrzeć na poniższym materiale promocyjnym, który trafił na oficjalny profil Hasbro. Bo to właśnie ten gigant zajmie się wydaniem słownych łamigłówek w wersji "live".

Gra ma trafić do sklepów jeszcze tej jesieni — przynajmniej na rynku amerykańskim. Zamówienia przedpremierowe można tam już składać na oficjalnej stronie internetowej Wordle: The Party Game, zaś przewidywany termin wysyłki to 1 października 2022 (choć widnieje tam również adnotacja, że może on ulec zmianie). Cenowo gra nie zwala z nóg — obecnie zamówienia startują od 19,99 dolarów. Ale jako, że to tytuł, który zrobił największą karierę przede wszystkim wśród anglojęzycznych graczy, nie liczyłbym na rychłą premierę w Polsce.