Ładny film, ale co z tego? Wonder Woman 1984 – recenzja

Odnoszę wrażenie, że niepotrzebnie tak szybko starano się wprowadzić Wonder Woman w okres zadumy nad miłością i życiem. Byłoby o wiele lepiej, gdyby pozwolono jej po prostu działać przez 2-3 filmy, by mogła popisać się swoimi efekciarskimi pojedynkami, a dopiero po zbudowaniu prawdziwej relacji z widzem odebrano by jej partnera i bliskich. Wtedy granie na uczuciach miałoby o wiele silniejsze podstawy.

Takie filmy najlepiej ogląda się w kinie

Przy tego rodzaju filmie warstwa wizualna jest niezwykle ważna, bo to ona stanowi o tym, czy widowisko przypadnie nam do gustu, czy nie. Większość kadrów i ujęć jest miła dla oka, a dynamicznych scen akcji i batalii pomiędzy (anty)bohaterami nie brakuje. Wielka szkoda, że choreografia tych pojedynków jest dość generyczna i nie pokazuje niczego świeżego – przez to nie przeżywamy walk tak emocjonalnie, jak moglibyśmy.

Powrotu do „normalności” nie będzie. Kina i VOD już się zmieniły

Jestem zdania, że film jednak zyskałby w moich (naszych) oczach, gdyby był pokazywany w kinie, bo niektóre sceny i udźwiękowienie produkcji zrobiłyby na pewno większe wrażenie. Takie uroki online’owej dystrybucji, że o wydźwięku filmu decydują też warunki, w jakich mamy możliwość go obejrzeć. Dlatego postarajcie się zobaczyć „Wonder Woman 1984” na możliwie największym ekranie i w akompaniamencie najlepszego nagłośnienia, by wycisnąć z tego widowiska jak najwięcej.

Czy warto obejrzeć Wonder Woman 1984?

„Wonder Woman 1984” nie jest katastrofalnym filmem, jak twierdzą niektórzy, ale też nie polecę go każdemu z czystym sumieniem. Twórcom udało się osiągnąć wiele z zamierzonych celów, ale po seansie częściej myślami wracałem do wszystkich potknięć, które psuły mi seans. Nie miałem zbyt wygórowanych oczekiwań wobec tej produkcji, świetnie bawiłem się na poprzedniej części, więc gdy doczekamy się zamknięcia trylogii bardzo liczę na to, że powstanie ona głównie dlatego, że będzie na nią bardzo konkretny i maksymalnie dopracowany pomysł.

„Wonder Woman 1984” trafia na HBO GO już 1 kwietnia.

*długo, ponieważ premiera online na VOD w USA odbyła się w Boże Narodzenie w zeszłym roku na HBO Max.