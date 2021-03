Czarna wdowa i Cruella dostępne online

Kolejna produkcja z uniwersum Marvela miała zadebiutować początkowo w maju 2020 roku, ale pandemia pokrzyżowała te plany. Czarna wdowa była już kilka razy przekładana i tym razem ponownie przesunięto datę premiery z 7 maja, na 9 lipca, ale wygląda na to, że to już ostatnia taka zmiana. Jak możecie przeczytać poniżej, film zadebiutuje jednocześnie w kinach oraz na platformie Disney+. Będzie jednak dostępny za dodatkową opłatą w wysokości 30 USD.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021

Podobny plan dotyczy innego oczekiwanego tytułu jakim jest Cruella, której debiut planowany jest na 28 maja 2021, również jednocześnie w kinach oraz na platformie streamingowej. Dodatkowo poinformowano, że nowa animacja studia Pixar – Luca, zamiast do kin trafi prosto do serwisu Disney+ już od 18 czerwca, bez dodatkowej opłaty, podobnie jak to miało miejsce z animacją Co w duszy gra w zeszłym roku.

Przy okazji Disney podał daty premier kilku innych swoich filmów, Free Guy z Ryanem Reynoldsem trafi do kin 13 sierpnia, King’s Man: Pierwsza misja zadebiutuje 22 grudnia, a Deep Water z Benem Affleckiem oraz adaptacja prozy Agathy Christie – Śmierć nad Nilem, zostały przesunięte na 2022 rok, odpowiednio na 14 stycznia i 11 lutego.

Disney nie mógł już czekać z Czarną wdową

W sieci spekuluje się też, że Disney nie może już dłużej przesuwać premiery filmu Czarna wdowa, bo całe uniwersum Marvela, wraz z serialami jest ze sobą ściśle powiązane. W każdej produkcji są odniesienia do pozostałych i jeśli mają tworzyć spójną całość to muszą być wydawane w określonej kolejności. A warto pamiętać, że w tym roku na Disney+ pojawi się jeszcze serial Hawkeye, który pewnie będzie nawiązywał do filmu Czarna wdowa bo obie postaci łączy bliska relacja. Tym samym Disney jest niejako zmuszony do podjęcia ryzyka i jeśli się opłaci, to niewykluczone, że podobny scenariusz z równoczesną premierą online, może być w przyszłości realizowany znacznie częściej.