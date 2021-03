Powrotu do „normalności” nie będzie. Kina i VOD już się zmieniły

Wczorajsze wieści potwierdzające zakończenie eksperymentu HBO Max i Warnera z końcem tego roku definitywnie urywają spekulacje na temat hybrydowych premier zaplanowanych na 2022 rok filmów. Nie powiem, że mocno obawiałem się tego, co może stać się z „The Batman” Matta Reevesa, ponieważ biorąc pod uwagę dotychczasowe wydarzenia, to nawet obecność HBO Max w Polsce niewiele by zmieniła. Trudno więc wyrokować, jaki los spotkałby tak dużą produkcję oraz wiele innych na globalnym rynku, gdzie HBO Max może nie zadomowić się nawet przez najbliższe miesiące. Odkładana w nieskończoność premiera w wybranych regionach tylko by mu zaszkodziła, bo niecierpliwi znajdą sposób na obejrzenie już dostępnego online filmu.

I choć 2022 będzie rokiem, gdy branża wróci częściowo do normy, to jednak dojdzie do kilku permanentnych zmian. Skrócenie okna pomiędzy premierą w kinie oraz online do zaledwie 45 dni, a w wyjątkowych okolicznościach nawet do 17 dni, to warunki, na które niegdyś kina w ogóle by nie przystały. Teraz tak wygląda rzeczywistość, z którą muszą się zmierzyć zamknięte od wielu miesięcy multipleksy. Sytuację dystrybutorów pogarszają regionalne uwarunkowania, ponieważ w Polsce ponownie nie pozwolono działać kinom, a przypomnę, że po ostatnim przyzwoleniu sieci Multikino, Cinema City i Helios nawet nie wznowiły działalności, bo byłoby to nieopłacalne i zbyt zdezorganizowane działanie.