Wolność. Po co Wam wolność? Macie przecież social media

Trudno mi pisać ten tekst. Bo niejako i ja uprawomocniam te podziały

Nawet o nich wspominając. Ale nie zgadzam się z nimi kompletnie. A teraz spójrzcie na takiego faceta, co się na piłce nożnej zna. Zbigniew Boniek. Jak wypowiedział się na Twitterze?

Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska♥️🇵🇱👍🏻 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 30, 2020

Ale, Panie Boniek – ci ludzie również mają prawa wyborcze. Ci ludzie mają wręcz OBOWIĄZEK zagłosować tak, jak podpowiada im… właśnie. Co? Kto? Sumienie? Propaganda? Bańka informacyjna? Kto odpowiada za ich poglądy?

Czasami ktoś zwraca się do mnie per „dziennikarz”. Po pierwsze, „dziennikarzem” się nie czuję. Bloger to dużo lepsze określenie. Nie dość, że mam ogromne poczucie obowiązku wyprowadzenia z błędu rozmówcy, to w dodatku czuję realny wstyd, gdy ktoś mnie nazywa dziennikarzem. Z kim obecnie kojarzy mi się dziennikarz? Ze współtwórcą podziałów. Wiecie – my i oni. Lewa i prawa strona. Elita i buraki. To jest nie do zniesienia.

Tacy ludzie jak Pereira, Lis, mnóstwo aktorów, mnóstwo pisarzy, celebrytów nie tylko wypowiadają się na temat aktualnych wydarzeń w kraju, ale i do antagonizmów doprowadzają. Opowiadają się za jedną lub drugą stroną (a gdzie do cholery jest trzecia?!). Z plucia na siebie jadem nie wynika dosłownie nic – ludzie dalej żyją po swojemu, ale we własnych bańkach informacyjnych. Grażynki udostępniają „oświecone memy”, nowoprzybyli do warszawskiego korpo słuchają Ralpha Kamińskiego w drodze SKM-ką do roboty, a Janusze tłuką się o olej do Passata B5 na grupach wyznawców jedynego słusznego 1,9 TDI. Tak żyjemy, Drodzy Państwo.