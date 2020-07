Praca zdalna staje się standardem. Tej rewolucji już nie zatrzymamy: i dobrze!

Jest Fujitsu, kilka tygodni temu podobne zmiany zakomunikował Twitter, a wierzę że to dopiero początek i wkrótce takich firm będzie więcej. Z jednej strony dla wielu pracodawców to wciąż kwestia zaufania — z drugiej jednak… skoro praca wykonywana wykonywana jest równie dobrze (albo nawet i lepiej), a wszystko da się załatwić zdalnie, to po co zmuszać pracownika na utratę nawet kilku godzin na dojazdach? Koronawirus niewątpliwie przyspieszył pewne zmiany, które w innych warunkach mogłyby szybko nie nadejść. Ale skoro już nawet japońskie korporacje są w stanie podążać tą ścieżką, to nie mam wątpliwości, że i reszcie się uda.

