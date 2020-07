Gry będą droższe, ale bywało JESZCZE drożej. Teraz trudno mieć do kogokolwiek pretensje

Gracze pretensje mogą mieć tylko do siebie. Te wszystkie piękne widoki kosztują — a twórcy (i wydawcy) muszą to sobie odrobić

Jestem jednym z tych, którzy mimo iż ogrywają nowe, piękne, produkcje — najbardziej dają się wciągnąć tym znacznie prostszym formom. Od zawsze na pierwszym miejscu pozostaje dla mnie rozgrywka, więc nawet najpiękniejsze wirtualne światy nie przekonają mnie do siebie tak długo, jak nie zaoferują czegoś w tym aspekcie. Niestety — dla mnie lwia część gier AAA to taki blockbusterowy, hollywoodzki, film — wydmuszka z efektami, bez treści. Najlepsze historie w grach jakie poznałem to były te przeczytane w tekstówkach i rozmaitych przygodówkach — nie produkcjach AAA, a Tetris wciąż jest dla mnie wzorem gry doskonałej, która mimo upływu lat się nie starzeje (chociaż Tetris Effect udowodniło, że może być ona dużo piękniejsza niż jej wersje z MS-DOS czy NESa). Ale to właśnie te produkcje AAA są najpopularniejsze. To one rozbudzają wyobraźnię, to one napędzają branżę, ale także: to one kosztują. Te wszystkie modele, te światła, te tekstury, do tego wiele godzin aktorów użyczających głosu — no i swojego wizerunku. Nad dużymi grami pracują teraz ekipy liczące sobie nawet po kilkaset osób — nowy Assassin’s Creed: Valhalla to tytuł nad którym pracuje aż piętnaście studiów (!) Ubisoftu. Piętnaście! A każde z nich to nie tylko sprzęt i wiedza dla dziesiątek pracowników, ale także cała reszta. Cały ten proces to nie są dwa czy trzy miesiące — to wiele lat ciężkiej pracy nawet po kilkanaście godzin dziennie. Chcemy realistycznych światów: rozległych i nasyconych sztuczną inteligencją. Tam każdy element kosztuje.