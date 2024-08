"Ted Lasso" jest jednym z największych sukcesów Apple w serialowym świecie. Produkcja przyciągnęła przed ekrany miliony widzów na całym świecie.

Gigant jednak od lat grał w otwarte karty i mówił wprost: trzeci sezon będzie ostatnim. Teraz jednak narracja odrobinę się zmienia i słyszymy głosy o tym, że czwarta seria wcale nie jest taka niemożliwa, jak mogłoby się wydawać. Co nieco powiedział na ten temat w rozmowie z redakcją serwisu Collider Bill Lawrence.

Twórca "Teda Lasso" o możliwym (?) 4. sezonie serialu

Lawrence w udzielonym wywiadzie przyznał, że nawet jeśli całą ekipą ze sobą na ten temat nie rozmawiają to ma on przeczucie, że ich myślenie jest zgodne. I jeśli Jason Sudeikis (czyli aktor wcielający się w głównego bohatera który w projekcie pełnił także rolę: współtwórcy, producenta i scenarzysty) miałby ochotę zrobić coś dalej w kwestii tematu kontynuacji — to wszyscy chętnie dołączyliby do projektu i wrócili do dalszego tworzenia Teda Lasso. Bill Lawrence dalej dodał:

Jest nie tylko gwiazdą, ale także głównym scenarzystą, a także facetem, którego życie zostało całkowicie zreorganizowane i przeniesione do obcego kraju z małymi dziećmi. To wielka sprawa. Więc jako fan, jeśli ktoś powie: "Och, to się znowu wydarzy", oszaleję. Jako partner jestem gotowy na wszystko, co chce zrobić.

Ekipa jest gotowa, wszystko więc zależy od... jednej osoby?

Jak wynika ze słów Billa Lawrenca, wszyscy byliby gotowi powrócić do pracy nad kontynuacją serialu i wszystko zależy od prawdziwej gwiazdy: Jasona Sudeikisa. Czy to się uda czy nie - czas pokaże. W międzyczasie warto śledzić doniesienia na temat innej serii w tamtejszym uniwersum. Pojawiły się bowiem informacje, że możliwą opcją jest również spin-off. Patrząc na uwielbienie zarówno Teda Lasso i całej ekipy tamtejszych bohaterów, jestem przekonany że jeśli zostanie zrealizowany z równie wielką czułością - fani przyjmą każdy projekt z otwartymi ramionami.