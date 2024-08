Na tę premierę czekają wszyscy! Najnowsze filmy i seriale - co obejrzeć?

Obcy: Romulus

Najnowsza odsłona kultowej serii science fiction, która przenosi widzów na odległą kolonię górniczą. Główna bohaterka, Rain, grana przez Cailee Spaeny, marzy o ucieczce z tego niebezpiecznego miejsca. Towarzyszy jej syntetyczny “brat” Andy, w którego wciela się David Jonsson. Andy został stworzony, aby opiekować się Rain w zastępstwie jej rodziców. W trakcie przeszukiwania opuszczonej stacji kosmicznej, grupa młodych kolonizatorów, do której dołączają Rain i Andy, napotyka najbardziej przerażającą formę życia we wszechświecie – ksenomorfa. Wśród młodych buntowników znajdują się również postacie grane przez Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn i Aileen Wu.

W kinach od 15 sierpnia

Rick i Morty: Anime

To zupełnie nowa wersja popularnej serii, która przenosi znanych bohaterów do świata anime. Serial, będący japońsko-amerykańską produkcją, koncentruje się na przygodach Ricka, który relaksuje się w pseudoświecie między multiwersami, oraz Summer, pomagającej Kosmicznej Beth w walce ze złowrogą Galaktyczną Federacją. Tymczasem Morty zakochuje się w tajemniczej dziewczynie, która okazuje się być istotą poza czasem. Reżyserem serii jest Takashi Sano, znany z pracy nad "Tower of God" oraz krótkimi odcinkami "Rick and Morty vs. Genocider" i "Summer Meets God (Rick Meets Evil)".

Od 16 sierpnia na Max

Spoza układu

Nowy sezon serialu “Spoza układu” kontynuuje przygody rodziny kosmitów, która osiedliła się na amerykańskiej prowincji. Tym razem, bohaterowie muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które stawiają pod znakiem zapytania ich dotychczasowe życie na Ziemi. Wśród zapowiedzianych odcinków znajdziemy takie tytuły jak "The Clervixian Dinner Helmets" i "The Never-Ending Honeymoon Story", które na pewno zawierają mnóstwo humoru i zwrotów akcji. Wygląda na to, że w jednym z odcinków, "The Battle of Zab 9", bohaterowie stają do epickiej walki, która może zadecydować o ich przyszłości.

Od 12 sierpnia na Disney+

Emily w Paryżu - 4. sezon 1. część

Czwarty sezon serialu “Emily w Paryżu” przynosi nowe wyzwania i dramaty dla głównej bohaterki, Emily Cooper, granej przez Lily Collins. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Emily musi zmierzyć się z konsekwencjami zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Gabriel, który spodziewa się dziecka z Camille, staje przed trudnymi wyborami, a Emily znajduje się w skomplikowanej sytuacji emocjonalnej, próbując pogodzić swoje uczucia do dwóch mężczyzn. W pracy Emily również nie jest łatwo: Sylvie, jej szefowa, staje przed bolesnym dylematem, który może wpłynąć na jej małżeństwo, a w agencji Grateau dochodzi do przetasowań.

Od 15 sierpnia na Netflix

Branża 3. sezon

Trzeci sezon serialu “Branża” kontynuuje intensywną rywalizację młodych absolwentów w świecie międzynarodowych finansów. Akcja ponownie rozgrywa się w Londynie, gdzie bohaterowie walczą o przetrwanie w bezwzględnym środowisku banku inwestycyjnego Pierpoint & Co. W nowym sezonie, postacie stają przed jeszcze większymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. Fabuła skupia się na Harper Stern, Yasmin Kara-Hanani i Robercie Spearingu, którzy próbują nawigować przez skomplikowane relacje zawodowe i osobiste. Harper, grana przez Myha’la Herrold, zmaga się z presją wynikającą z jej ambicji i oczekiwań przełożonych.

Od 12 sierpnia na Max

Powrót do życia

Polska adaptacja brytyjskiego formatu "Back to Life". Główna bohaterka, Maja, po ponad 20 latach spędzonych w więzieniu za zamordowanie szkolnej przyjaciółki, wraca do swojego rodzinnego miasteczka. Jej powrót do normalnego życia okazuje się być pełen wyzwań i niespodzianek. Maja musi zmierzyć się z trudnościami związanymi z życiem na wolności, znalezieniem pracy oraz odbudowaniem relacji z rodziną i dawnymi znajomymi. Mieszkańcy miasteczka, choć na pozór moralni i cnotliwi, skrywają wiele tajemnic i hipokryzji. Matka Mai zdradza męża, a ojciec zajmuje się zbieraniem śmieci. W parafialnym kole głównym tematem rozmów są plotki o sąsiadach, a nie religia. W rolę Mai wciela się Magdalena Popławska, a w obsadzie znajdziemy również takie gwiazdy jak Małgorzata Socha, Ewa Skibińska, Bartłomiej Kasprzykowski, Henryk Niebudek, Piotr Trojan oraz Danuta Stenka.

Od 14 sierpnia na Polsat Box Go