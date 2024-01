mBank mocno miesza w cenniku. Takich podwyżek nikt się nie spodziewał

mBank zapowiada podwyżki w cenniku, które z pewnością nie przypadną go gustu jego klientom. Co się zmieni i kiedy?

mBank swoją decyzję o zmianach w cenniku tłumaczy następująco:

W ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły ceny towarów i usług. Ma to również wpływ na koszty obsługi, które ponosimy. Z tego powodu podwyższamy niektóre opłaty i prowizje, głównie związane z wypłatą gotówki.

Zmiany w cenniku to zaledwie początek turbulencji, na które mogą liczyć klienci mBanku. Instytucja poinformowała również, że kończy współpracę z Euronetem i Santander Bankiem Polska, a to oznacza, że wprowadzona zostanie dodatkowa opłata za za wypłatę gotówki w tych bankomatach na terenie Polski. O ile do tej pory za wypłaty powyżej 100 zł nie musieliśmy dopłacać, tak po zmianach w cenniku, za wypłatę dowolnej kwoty doliczane będzie 5 zł. Bank podwyższy też opłatę za wypłatę gotówki w innym bankomacie w Polsce do 5 zł. Uniknięciu opłat może pomóc specjalna usługa wypłaty ze wszystkich bankomatów. Jednak i ona ulegnie zmianie. Dotychczas trzeba za nią płacić 9 zł miesięcznie.

mBank z dużymi podwyżkami. Co się zmienia?

Od 3 kwietnia kwota ta wzrasta dwukrotnie, do 18 zł. Wzrośnie też miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową, którą mBank pobiera po zakończeniu każdego miesiąca użytkowania karty, gdy klient nie spełnia warunku zwolnienia z opłaty. Od 3 kwietnia, zamiast 7 zł, będzie trzeba zapłacić 10 zł. Wprowadzone zostaną również opłaty za wypłatę gotówki BLIKIEM w bankomatach mBanku i Planet Cash. Chcąc wypłacić mniej niż 300 zł, będzie trzeba zapłacić 2,5 zł. Wypłaty powyżej 300 zł pozostaną bezpłatne. Na pocieszenie, mBank obniża opłatę za wypłatę gotówki w bankomacie Euronet w Polsce w walucie innej niż PLN. W ramach nowego cennika wypłata kosztować będzie 5 zł (na ten moment jest to 5 zł).

Kiedy zmiany wejdą w życie? Wszystko zależy od usługi oferowanej przez mBank. Przykładowo: nowe opłaty za przelew (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) w placówce i u konsultanta mLinii wejdą w życie 3 kwietnia tego roku. Opłata za wypłatę gotówki BLIKIEM w bankomacie mBanku i Planet Cash w Polsce obowiązywać będzie od 4 czerwca tego roku. Szczegółowe informacje o zmianach w cenniku oraz datach wprowadzenia każdej zmiany znajdziecie w Szczegółowym wykazie zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Jest tego naprawdę sporo!

Grafika wyróżniająca: materiały prasowe