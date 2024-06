Słodko-gorzkie informacje o transmisjach TVP z Euro 2024

Podczas startującego dziś turnieju UEFA Euro 2024, który rozpocznie się meczem otwarcia pomiędzy Niemcami a Szkocją, kibice będą mogli doświadczyć czegoś nowego w trakcie oglądania spotkań. Telewizja Polska wprowadza ciekawe rozwiązanie w postaci trzech różnych ścieżek audio dostępnych w telewizji naziemnej, które pozwolą widzom na wybór między komentarzem polskim, angielskim, a nawet dźwiękiem bezpośrednio ze stadionu. Mówi się, że ma to na celu stworzenie iluzji uczestnictwa w wydarzeniu na żywo.

Euro 2024 transmisje - 4 ścieżki audio: dwa komentarze, audiodeskrypcja i bez komentarza

Zmiany te są możliwe dzięki aktualizacji standardu nadawania dźwięku do formatu AC-4, który zastąpi dotychczasowe kodowanie E-AC3 w kanałach TVP1 i TVP2 od 13 czerwca. Dostępność tej technologii dla użytkowników telewizji kablowej i satelitarnej będzie zależała od ich specyfikacji technicznych. Opcje te będą dostępne dla posiadaczy telewizorów zgodnych z najnowszymi wymogami regulacyjnymi, czyli obsługujących kodowanie dźwięku AC-4.

Nowinka ta zostaje jednak ogłoszona w cieniu mniej korzystnej dla widzów informacji o braku transmisji w rozdzielczości 4K. TVP transmitowało już turnieje piłkarskie w ultrawysokiej rozdzielczości, więc te wieści mogą być dla niektórych szokiem, ale podkreślamy, że wina nie leży po stronie Telewizji Polskiej. To UEFA, jako organizator, odpowiada za przygotowanie sygnału, z którego korzystają później nadawcy, a że zabraknie sygnału w 4K, to TVP zdecydowało się nie korzystać z narzędzi do sztucznego podbijania rozdzielczości, by uniknąć dodatkowych kosztów.

Euro 2024 bez 4K - dlaczego?

Sęk w tym, że TVP nie powinno nawet brać pod uwagę takiego wariantu, ponieważ mamy 2024 rok, a za nami wiele ogromnych imprez sportowych realizowanych w 4K. To decyzja UEFA, która zapadła także w kontekście finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, dlatego nawet przyszłoroczne rozgrywki będą pozbawione transmisji w 4K. Zamiast tego produkowany będzie sygnał w 50 klatkach ka sekundę z HDR-em (a konkretnie HLG), ale z tej nowinki TVP podczas Euro 2024 nie skorzysta. Czy następny sezon Ligi Mistrzów transmitowany będzie na CANAL+ z wykorzystaniem takiego sygnału? Na odpowiedź prawdopodobnie zaczekamy aż do jesieni.

Jakie transmisje z EURO 2024 będą dostępne?

TVP zapowiedziało, że wśród transmisji z Euro 2024 znajdą się opcje, które zadowolą zarówno tradycjonalistów, jak i miłośników nowoczesnych technologii. Główne pasmo transmisji zapewni widzom sprawdzoną, typową formułę z udziałem znanych dziennikarzy, ekspertów i gości specjalnych, którzy przybliżą kulisy i emocje towarzyszące meczom. Dla tych, którzy pragną głębszej analizy gry, przygotowano opcję "Hawk-eye", która dzięki zaawansowanemu systemowi analitycznemu pozwoli śledzić kluczowe statystyki i taktyki, z komentarzem doświadczonych analityków sportowych.

Natomiast opcja "Atmosfera stadionu" przeniesie widzów w sam środek wydarzeń, oferując nieznane niektórym do tej pory wrażenia z rozgrzewek, reakcji kibiców i innych momentów, które zazwyczaj umykają uwadze widzów. Dodatkowo, dla miłośników taktyki, dostępna będzie "Kamera trenerska", umożliwiająca obserwację ruchów zawodników z perspektywy korony stadionu. Każda z tych opcji dostarczy unikalnych doświadczeń, pozwalając na indywidualne dostosowanie sposobu oglądania turnieju.

