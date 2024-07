Wiemy już kto pokaże Ligę Europy UEFA i Ligę Konferencji UEFA

Jak już wiemy, przez trzy następne sezony transmisje meczy Ligi Mistrzów będzie pokazywał Canal+, a dzisiaj, wyłączne prawa do pokazywania rozgrywek Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA nabyła właśnie telewizja Polsat - również przez następne 3 sezony.

Bez wątpienia, przejęcie tej schedy po Viaplay było łakomym kąskiem dla nadawców telewizji w Polsce. Przede wszystkim z uwagi na nową, bardziej atrakcyjną dla widzów, formułę rozgrywek Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji.

Marian Kmita, Dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat:

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Telewizja Polsat nabyła od UEFA wyłączne prawa do pokazywania w Polsce Ligi Europy i Ligi Konferencji. Cieszymy się z fantastycznej współpracy z UEFA i jesteśmy przekonani, że Liga Europy i Liga Konferencji w nowej formule rozgrywek będą doskonałym produktem i atrakcyjną ofertą dla fanów piłki nożnej. To właśnie w Lidze Europy czy Lidze Konferencji mamy szansę zobaczyć polskie drużyny, które przez 31 lat do Ligi Mistrzów dostały się niestety tylko 3 razy. Nasze rozgrywki będą szansą na zobaczenie i polskich drużyn i europejskich gigantów, takich jak Manchester United, londyńskie Tottenham i Chelsea, AS Roma czy FC Porto.