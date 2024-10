Właściciele telewizorów z Google TV zyskali dostęp do nowej funkcji. Warto było czekać!

Kilka tygodni temu Google oficjalnie zaprezentowało nową funkcję dla ich rozwiązań na telewizorach: Home Panel. W pierwszej kolejności otrzymały ją wyłącznie najnowsze i najdroższe przystawki. Kilka dni temu jednak informowaliśmy, że funkcja ta trafiła również do starszego rodzeństwa -- Chromecastów z Google TV.

To jednak dopiero początek, bo jak informuje serwis 9to5Google -- nowa funkcja właśnie dociera także do pierwszych telewizorów.

Home Panel trafia do pierwszych modeli smart telewizorów z Google TV

Home Panel to zupełnie nowa sekcja, która pozwala użytkownikom z poziomu telewizora sterować urządzeniami smart home zintegrowanymi z Google Home. Z porównaniem do aplikacji - jest to dość ograniczone rozwiązanie, ale mimo wszystko zarządzanie termostatami czy światełkami bez konieczności wstawania po smartfona dla wielu zalegających na kanapie może okazać się na wagę złota.

Źródło: https://9to5google.com/2024/10/09/chromecast-google-tv-home-panel/

Teraz poza wspomnianymi przystawkami, nowa funkcja trafia do pierwszych modeli telewizorów. Użytkownicy sprzętów od TCL i Hisense informują, że mogą już cieszyć się nową funkcją. Na forum Reddit czytamy także, że droższe modele przystawek od Xiaomi również obsługują tę funkcję.

Home Panel to bez wątpienia użyteczna funkcja, która dla wielu okaże się przydatną zmianą. Dużym zaskoczeniem jest tempo, w jakim pojawia się na kolejnych urządzeniach. Google przyzwyczaiło nas do tego, że wdrażanie przez nich nowości potrafi się naprawdę solidnie przeciągać. Miło widzieć, że w tym przypadku wszystko idzie ekspresowo -- i oby to była nowa ścieżka, którą będą podążać również inne usługi firmy.