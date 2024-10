Mocne uderzenie Zdjęć Google. Użytkownicy mają powody do radości

Zdjęcia Google nie przestają zaskakiwać pakietem nowych funkcji, które jedna po drugiej trafiają do platformy. W ostatnim czasie internetowy gigant bardzo mocno stawia na kwestie związane z edycją -- zarówno zdjęć, jak i wideo. I to te pierwsze doczekały się właśnie znakomitej opcji, z której skorzystają użytkownicy smartfonów linii Google Pixel.

Zdjęcia Google z ważną aktualizacją dla użytkowników Pixel 8+

Jeżeli regularnie fotografujecie, to prawdopodobnie wiecie jak ważną częścią każdego zdjęcia jest jego późniejsza edycja. Wiedzą o tym doskonale firmy tworzące oprogramowanie do smartfonów. Tak naprawdę tamtejsze "zdjęcia" można bez problemu określić mianem grafik. Efekt który widzimy na ekranie często jest finałem zrobienia kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu, ujęć i połączeniu ich w jedną spójną całość. Dość głośno było o tym chociażby w przypadku jednej z reporterek, która mierzyła suknię ślubną. iPhone potraktował jej odbicia w lustrze jako osobne postacie i zadbał, by każda z nich wyglądała możliwie jak najlepiej. Efekt? Na każdym z odbić widoczne było inne ułożenie dłoni.

Równie zaawansowane są zdjęcia, które dostajemy w smartfonach z linii Google Pixel. Pozwalają one rejestrować chwile w jakości Ultra HDR. Dotychczas jednak ich edycja była... właściwie niemożliwa. Przy próbie dokonania zmian innych niż absolutne podstawy (jak obrócenie czy przycięcie), tworzona została kopia zdjęcia w jakości SDR. Tym samym zdjęcie gubiło sporo magii: bo bez HDR to już nie to samo. Teraz Google opracowało nowe metody bazujące na uczeniu maszynowym, które pozwalają na edycję takich materiałów.

Jak to działa? Google tłumaczy

Format Ultra HDR zawiera metadane zwane Gain Map, czyli zakodowany logarytmicznie obraz przechowywany wraz z obrazem SDR, który wskazuje, jak bardzo należy rozjaśnić każdy piksel SDR, aby uzyskać docelowe odwzorowanie HDR. Na przykład, wartość piksela Gain Map równa „0” może oznaczać brak różnicy między renderowaniem SDR i HDR dla danego piksela, podczas gdy „1” może oznaczać maksymalną dopuszczalną różnicę jasności. Mapa wzmocnienia pozwala na przestrzennie zmienne, lokalne różnice między renderowaniem obrazu, dzięki czemu różne regiony mogą mieć różną ilość dodatkowej jasności lub kontrastu podczas oglądania w HDR. Aby wygenerować obraz Ultra HDR, kamera musi zapisać zwykły obraz SDR, mapę wzmocnienia i inne metadane do rozszerzenia HDR. (...) Zainspirowani sposobem, w jaki Magic Eraser rekonstruuje brakujące części obrazów SDR, wytrenowaliśmy nowy model ML, aby zrekonstruować brakujące regiony Gain Map po edycji obrazu HDR. Biorąc pod uwagę oryginalny obraz SDR, edytowany obraz SDR i mapę wzmocnienia oryginalnego obrazu, nasz model przewiduje nową mapę wzmocnienia. Następnie łączymy prognozę z oryginalną mapą wzmocnienia - przy użyciu maski wskazującej, gdzie piksele obrazu SDR zostały zmodyfikowane podczas edycji - aby wyświetlić jednolity obraz -- czytamy w artykule poświęconemu zagadnieniu.

Zdjęcie HDR przed edycją / po edycji. Źródło: https://9to5google.com/2024/10/16/google-photos-ultra-hdr-edit/

To spory przełom, ale mówienie o suchych faktach może brzmieć nieco mgliście. Dlatego myślę, że powyższy przykład zobrazuje to lepiej niż tysiąc słów i technicznych wyjaśnień.

Nowe funkcje edycji w Zdjęciach Google dla fotografii HDR wykonanych smartfonem trafiają do użytkowników smartfonów z linii Pixel 8 i nowszych.