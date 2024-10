Zdjęcia Google zachwycają nową funkcją. Na pewno chętnie skorzystasz

Automatyczna synchronizacja folderów ze Zdjęciami Google na komputerach

Nowa funkcja jest idealna w swojej prostocie. Wystarczy wybrać foldery, multimedia, z których chcielibyśmy automatycznie synchronizować z chmurą internetowego giganta. Później przy każdej wizycie Zdjęć Google w przeglądarce -- platforma przyjrzy się wskazanym przez nas folderom i zacznie automatycznie tworzyć ich kopie zapasowe.

Źródło: https://9to5google.com/2024/10/18/google-photos-folder-backup/

Nowa funkcja jest dostępna w menu dodawania zdjęć -- i zachęca do tworzenia kopii zapasowych folderów z naszych komputerów. Tradycyjnie jednak, Google wdraża nowe opcje falami -- i na moim koncie nie jest ono jeszcze dostępne. Warto mieć jednak na uwadze, że by móc skorzystać z nowej funkcji, konieczny będzie wybór przeglądarki Google Chrome. Nie będzie ona działać nigdzie indziej.

Prawdopodobnie większość z was korzysta z kopii zapasowych robionych bezpośrednio z telefonów - bo to tam współcześnie nagrywa się najwięcej zdjęć i filmów. Nie zmienia to jednak faktu, że to jedno z usprawnień na które czekaliśmy od dawna - i choć może być ono dalekie od ideału, to dla wielu okaże się niezwykle wygodną opcją, z której chętnie skorzystają. Jeżeli, podobnie jak u mnie, nie jest jeszcze dostępna - to musicie uzbroić się w chwilę cierpliwości. Prawdopodobnie dołączy tam nie dłużej, niż za kilka tygodni.