Mapy Google z praktyczną poprawką. Będziesz zadowolony z tej zmiany

Pogoda bardziej czytelna w Mapach Google

Choć sprawdzenie obecnej pogody w dzisiejszych czasach jest zadaniem niezwykle prostym i można to zrobić po prostu w oknie przeglądarki bezpośrednio w wyszukiwarce Google, to gigant wie, jak istotne są te małe-wielkie zmiany. Dlatego kilka miesięcy temu w Mapach Google pojawiły się informacje na temat bieżącej pogody. Teraz gigant postanowił je jeszcze dodatkowo ulepszyć, by korzystanie z funkcji było jeszcze wygodniejsze!

Dotychczas informacje na temat pogody pojawiały się w lewym górnym rogu aplikacji - tuż pod przyciskami z rozmaitymi miejscami, które możemy znaleźć w naszej okolicy. Teraz zostają one przeniesione tuż nad dolne menu - do karty z nowościami w pobliżu. To pozornie niewielka zmiana, ale bez wątpienia sprawia ona, że całość jest nie tylko bardziej czytelna, ale też górna część aplikacji nie jest aż tak zagracona, jak miało to miejsce dotychczas. Od teraz pogoda dla wyszukiwanego przez nas miejsca pojawiać się będzie po prostu w karcie -- z prawej strony na jej szczycie.

Zmiany nad którymi pracuje Google dla Map wciąż są jeszcze w wersji testowej. Póki co zostały one wdrożone dla użytkowników wersji beta aplikacji (11.151.x) -- dlatego na ich implementację dla wszystkich jeszcze trochę zaczekamy. Mimo wszystko fajnie widzieć, że Google stale pracuje nad poprawkami, które w tak rozbudowanej aplikacji dbają o doświadczenie użytkowników. Robią co w ich mocy, by całość była czytelna i bezproblemowa w obsłudze.