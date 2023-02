Właściciele paneli słonecznych znacznie chętniej rozważają zakup samochodu elektrycznego

Według raportu opublikowanego przez InsightOut Lab, właściciele paneli słonecznych w Polsce są znacznie bardziej skłonni do rozważenia zakupu samochodu elektrycznego niż reszta populacji.

Raport wykazał, że aż 70% właścicieli paneli słonecznych rozważa zakup samochodu elektrycznego w ciągu najbliższych trzech lat. W porównaniu, tylko 35% respondentów, którzy nie posiadają paneli słonecznych, wyraziło chęć nabycia samochodu elektrycznego w ciągu trzech lat.

Co więcej, 85% właścicieli paneli słonecznych twierdzi, że jest zainteresowanych korzystaniem z ładowarek fotowoltaicznych do ładowania swoich samochodów elektrycznych. To oznacza, że klienci ci chcą korzystać z energii ze swojego własnego źródła, aby zasilać swoje samochody.



Jeden z autorów raportu, Jan Kowalski, powiedział: "Właściciele paneli słonecznych są bardziej świadomi wpływu ich działań na środowisko i chcą działać w sposób bardziej ekologiczny. Samochody elektryczne stanowią naturalną kontynuację takiego myślenia, ponieważ korzystają z energii odnawialnej i emitują mniej dwutlenku węgla".

Ponadto, raport wykazał, że właściciele paneli słonecznych są bardziej zadowoleni ze swojego stylu życia niż osoby, które nie posiadają paneli słonecznych. Ponad 90% właścicieli paneli słonecznych twierdzi, że ich styl życia jest bardziej zrównoważony i bardziej przyjazny dla środowiska, co może dodatkowo zachęcać ich do zakupu samochodu elektrycznego.

Wreszcie, wyniki raportu sugerują, że istnieją możliwości dla firm samochodowych, aby promować swoje samochody elektryczne wśród właścicieli paneli słonecznych. Te firmy mogą stworzyć partnerstwa z firmami zajmującymi się instalacją paneli słonecznych lub oferować rabaty na samochody elektryczne dla właścicieli paneli słonecznych.

Źródło : insightoutlab.com