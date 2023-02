Koniec aut spalinowych w Europie

Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych (osobowych i lekkich dostawczych o DMC 3.5t) wchodzi w życie. Europosłowie nie byli co prawda co do tego zgodni, bo za głosowało tylko 340 z nich, a przeciw było aż 279, ale niczego to nie zmienia. Kraje członkowskie Unii Europejskiej będą musiały w ciągu najbliższych 12 lat wdrożyć nowe przepisy, które zabronią sprzedaży nowych aut emitujących CO2 po 2035 roku. Biorąc pod uwagę, że średnia długość "życia" samochodu w Europie to 15 lat (raczej nie są to szacunki dla Polski...) to do 2050 roku po europejskich drogach powinny poruszać się tylko samochody bez emisyjne.

Czy tak się faktycznie to się pewnie jeszcze o tym przekonamy. Bez wątpienia będzie to jedna z największych i niestety wymuszonych transformacji dla branży motoryzacyjnej. Przestawienie się z motoryzacji spalinowej na bez emisyjną nie będzie proste, bo nie dotyczy tylko samych pojazdów ale również całej infrastruktury. Co więcej od 2030 roku wszyscy producenci samochodów w Europie będą musieli znacząco obniżyć emisję CO2 w swoich samochodach, bo aż o 55% względem wyniku w roku 2021. Może to oznaczać, że hybrydy typu plug-in staną się jeszcze bardziej popularne. Ograniczenia nie będą dotyczyć tylko tych firm, które sprzedają mniej niż 10 tys. auto rocznie, ale od 2035 również one nie będą mogły sprzedawać samochodów spalinowych. Wygląda więc na to, że sportowe marki jak Ferrari czy Lamborghini będą musiały się przestawić na elektryfikację.

Czy to koniec motoryzacji jaką znamy? Wiele na to wskazuje, przynajmniej w Europie.