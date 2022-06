Polska supergrupa mierzy się z legendą The Beatles! Zobaczcie wideo

Disney+ zbliża się do Polski wielkimi krokami i tylko kilka dni dzieli nas od chwili uruchomienia serwisu nad Wisłą. By świętować i podkreślić to zdarzenie przygotowano coś specjalnego i w nawiązaniu do jednej z hitowych nowości w katalogu usługi.

Krzysztof Zalewski i jego supergrupa postanowili spróbować odtworzyć pamiętny koncert The Beatles sprzed lat. Mowa oczywiście o występie z 1969 roku, po raz ostatni grupa wystąpiła razem na żywo. Doszło do tego na dachu siedziby Apple Corps w Londynie, co tylko spotęgowało wyjątkowość wydarzenia. Nic dziwnego więc, że z pamięcią o tamtym specjalnym dniu przygotowano serię dokumentalną “The Beatles: Get Back” - na czele ekipy odpowiedzialnej za projekt stanął sam Peter Jackson, twórca takich widowisk jak trylogia “Władcy pierścieni” oraz “Hobbit”. “The Beatles: Get Back” jest bowiem jednym z tytułów, które polscy widzowie będą mogli obejrzeć na Disney+ już od 14 czerwca. Odliczając do tego dnia możemy bawić się wspólnie z ekipą Krzysztofa Zalewskiego.

Obok niego na scenie stanęli Kev Fox, Emade, Tomek Ziętek i Smolik. Jakiego wyzwania podjął się ten skład? Otóż mogłoby się wydawać, że wręcz niemożliwego, ale wielokrotnie przekonywaliśmy się, że niemożliwe staje się możliwe przy odpowiednim nastawieniu, organizacji i współpracy. Panowie postanowili odwzorować wspomniany koncert The Beatles, dlatego, by uzyskać ostateczny efekt musieli odbyć próby choreograficzne, sięgnąć po garderobę odpowiadającą tamtej epoce oraz specyfice członków zespołu. Kolejnym wyzwaniem było odnalezienie dachu, który posłuży jako odpowiednik tego z Londynu, więc można sobie tylko wyobrazić jak trudne było to zadanie. Efekty możemy oglądać w opublikowanym klipie, który zawiera największe hity Czwórki z Liverpoolu. Wśród nich znalazły się: X, Y i Z, a za ich wykonanie odpowiadają wykonaniu Krzysztof Zalewski, Kev Fox, Emade i Tomek Ziętek. Dajcie znać jak Wam się spodobały.

A już niedługo, gdy Disney+ wystartuje w Polsce, będziecie mogli zobaczyć też obszerny dokument “The Beatles: Get Back” wspominający legendarny zespół z Wielkiej Brytanii. To gratka nie tylko dla fanów zespołu, ale dla każdego, kto słucha muzyki, czyli dla wszystkich. Całość udało się przygotować na bazie 150 godzin materiału, które nie ujrzało światło dzienne do tej pory, a także 60 godzin nagrań, za które odpowiedzialny jest Michael Lindsay-Hogg - zasłużony i ceniony pionier filmów muzycznych. Dzięki filmowi odwiedzamy kulisy sesji nagraniowych ze stycznia 1969 roku, co daje unikatową szansę na wgląd do kuchni muzycznej jednej z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszej kapeli.

Disney+ będzie mieć oczywiście do zaoferowania znacznie, znacznie więcej, bo na katalog usługi składają się produkcje Disney’a, Pixara, Star Wars, Marvela, National Geographic, a także Star, do której trafią seriale i filmy dla starszych widzów. Oznacza to, że na fanów będą czekać wszystkie filmy, seriale i animacje ze świata Gwiezdnych Wojen oraz Marvela, a także kultowe animacje jak seria “Toy Story”, “Auta”, “Ratatuj”, “Coco”, “Czarownica” i “Kraina Lodu”. W tej ostatniej sekcji - Star - znajdą się “American Horror Story”, “Atlanta”, “Pam i Tommy”, “Gotowe na wszystko”, “Lost - Zagubieni” czy “Z Archiwum X”. Disney+ to też cała lista oryginalnych filmów i seriali, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Platforma rusza 14 czerwca, a w oczekiwaniu na ten dzień możemy spędzić czas przy utworach Beatlesów.

--

Materiał powstał we współpracy z Disney