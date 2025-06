Wkurza Cię iOS 26? To ustawienie może rozwiązać część problemów

Deweloperska beta iOS 26 wywołała sporo kontrowersji z powodu Liquid Glass, czyli nowego efektu wizualnego, który narobił sporo problemów z czytelnością interfejsu. Jeśli Tobie też przeszkadzają nakładające się na siebie ikony i kafelki, to sprawdź ten prosty sposób – to wciąż kropla w morzu potrzeb, ale rozwiązująca jedną z największych bolączek nowego systemu od Apple.

iOS 26 – jak wyłączyć efekt, który psuje czytelność interfejsu?

iOS 26 przynosi kilka ciekawych rozwiązań – w tym miłą aktualizację Apple Music – ale od strony wizualnej jest małym strzałem w kolano. „Największy redesign w historii” spotkał się z falą krytyki, wywołanej efektami przezroczystości, negatywnie wpływującymi na czytelność interfejsu. Szczególnie mocno oberwało się panelowi sterowania i belce z powiadomieniami – ich elementy nakładają się na ikony aplikacji i stapiają się z tapetą.

W ustawieniach znajdziecie jednak rozwiązanie części z tych problemów. Wystarczy przejść do sekcji Dostępność, a następnie wybrać Ekran i wielkość tekstu. Teraz wystarczy już przesunąć suwak w kafelku Zmniejsz przezroczystość. Ta opcja poprawia kontrast na niektórych tłach, redukując przezroczystość i rozmycia.

Dzięki temu panel sterowania wygląda tak:

Screenshot

A nie tak:

Screenshot

Trzeba pamiętać, że system dostosowuje kolor wypełnienia tła najbardziej zbliżony do obecnie zastosowanej tapety. Wciąż nie wygląda to idealnie, ale przynajmniej centrum sterowania nie drażni tak oczu. Warto też wspomnieć o tym, że deweloperska beta otrzymała już pierwszą aktualizację, która według niektórych użytkowników poprawia nieco czytelność, ale ani ja tego nie widzę, ani też opis update’u tego nie sugeruje. Pozostaje więc czekać na publiczną betę, która ukaże się mniej więcej za miesiąc – być może narzekania testerów skłonią Apple do ponownego zastanowienia się nad ostatecznym wyglądem Liquid Glass.