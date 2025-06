Apple zaliczyło wpadkę i naprawia komputery za darmo. Rusza nowy program serwisowy

Apple rusza z kolejnym w swojej historii programem serwisowym. Tym razem dedykowany on jest komputerom Mac Mini (2023) wyposażonych w procesor M2. Chodzi o problem z włączaniem urządzeń i, jak twierdzi producent, sprawa nie dotyczy wszystkich komputerów, a wyłącznie partii wyprodukowanych w okresie między 16. czerwca 2024 roku, a 23. listopada 2024 roku. Jeśli twój komputer przestał się poprawnie uruchamiać, warto sprawdzić, czy kwalifikuje się do darmowego programu naprawczego.

Jak sprawdzić, czy mój Mac Mini jest objęty programem serwisowym Apple?

Apple jak zwykle startując z programem serwisowym, stara się wszystko ułatwić i usprawnić tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego też proces weryfikacji jest niezwykle prosty: wystarczy skorzystać z narzędzia do sprawdzania numeru seryjnego dostępnego na dedykowanej sprawie stronie Apple. Tam wystarczy wpisać numer seryjny naszego komputera, a system potwierdzi, czy Mac Mini procesorem M2 jest objęty programem naprawczym. Dokładne instrukcje dotyczące tego jak znaleźć numer seryjny znajdziecie również na stronie producenta. Możecie to zrobić zarówno na opakowaniu urządzenia, jak i bezpośrednio w systemie.

Jeśli Twój komputer kwalifikuje się do naprawy, następnym krokiem jest skontaktowanie się z Autoryzowanym Serwisem Apple. W Polsce, niestety, wciąż próżno szukać Apple Store, ale mamy dostęp do wielu serwisów współpracujących z gigantem które rozsiane są po całym kraju. Tamtejsi specjaliści zajmą się komputerem i w ramach programu serwisowego - dokonają wszelkich napraw bez jakichkolwiek kosztów. Przed przekazaniem komputera do naprawy serwisantowi, urządzenie zostanie dokładnie sprawdzone, aby potwierdzić, że problem dotyczy właśnie kwestii zasilania objętej programem.

Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli Twój Mac Mini ma inne uszkodzenia, które uniemożliwiają wykonanie naprawy, konieczne będzie ich wcześniejsze usunięcie. W takich przypadkach mogą pojawić się dodatkowe koszta, o czym każdy klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem prac.

Apple zastrzega, że naprawy w ramach programu mogą być ograniczone do kraju lub regionu zakupu urządzenia. Dobra wiadomość dla mieszkańców Unii Europejskiej – jeśli kupiłeś Mac Mini w jednym z krajów EOG, serwis będzie dostępny także w innych państwach członkowskich. Program nie wydłuża standardowej gwarancji na Twój sprzęt. Program serwisowy obejmuje kwalifikujące się urządzenia przez okres trzech lat od daty pierwszej sprzedaży detalicznej. Nawet jeśli dotychczas nie doświadczyliście żadnych problemów, a wasz komputer znaleziony zostanie we wspomnianym wyżej narzędziu - warto z niego skorzystać czym prędzej. By obyło się bez przykrych niespodzianek w przyszłości.