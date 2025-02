YouTube usuwa lubianą funkcję. Użytkownicy nie kryją rozczarowania

YouTube regularnie co nieco zmienia w swoich aplikacjach -- i to niezależnie od platformy. Teraz internetowy gigant wprowadza modyfikacje na telewizorach, w których to znika lubiana i chętnie wykorzystywana przez użytkowników opcja.

W pierwszej kolejności zmiany dotkną aplikację na przystawkach: Apple TV oraz Roku. Ale wielu obserwatorów zakłada, że to dopiero początek wprowadzania zmian — i niebawem YouTube na innych systemach również doczeka się takowych.

Profil Gościa na YouTube będzie trudniejszy w dostępie

Wielu użytkowników YouTube'a dość dzielnie trenuje swój algorytm tak, by zawsze polecał im treści, które faktycznie ich interesują. Dlatego każdorazowo podczas spotkań z przyjaciółmi gdzie telewizor jest tłem — czy to z włączonym losowym materiałem, czy też muzyką której niekoniecznie chcielibyśmy słuchać na co dzień — profil Gościa był na wagę złota. W aplikacji YouTube na telewizorach każdy użytkownik dotychczas mógł sprawnie przełączać się między profilami, co umożliwiało szybki dostęp do subskrypcji, kont alternatywnych oraz YouTube Kids. Ponadto jedną z dostępnych tam opcji był profil "Gość", który pozwalał na korzystanie z YouTube bez konieczności logowania się na konto Google. To pozwalało nie tylko nie zaśmiecać naszego algorytmu, ale też podejrzeć najpopularniejsze obecnie wideo w naszym regionie. Teraz jednak YouTube postanowił wycofać tę opcję.

Zmiana zaczęła być wdrażana wśród użytkowników kilka dni temu. Teraz, zamiast profilu "Gościa", użytkownicy widzą dostępne konta, opcję dodania nowego, a także możliwość przełączenia się na YouTube Kids. Dodatkowo na ekranie pojawia się przycisk "Używaj bez logowania", który umożliwia korzystanie z aplikacji bez logowania, ale nie w ramach dedykowanego profilu "Gościa".

Co właściwie się zmieni i dlaczego użytkownicy są rozczarowani?

Te zmiany w systemie niosą za sobą kilka następstw, które nie spodobały się użytkownikom YouTube'a regularnie sięgający po dostęp do serwisu z poziomu telewizora. Wśród najważniejszych wymienić należy:

Brak opcji anonimowego zapoznawania się z treściami: Osoby, które korzystały z YouTube bez logowania się na konto, będą musiały skorzystać z opcji "Używaj bez logowania", co nadal pozwala na oglądanie filmów, ale może wpływać na dostępne funkcje; Personalizacja na pierwszym miejscu: YouTube od dawna dąży do tego, aby użytkownicy oglądali treści dostosowane do ich historii wyszukiwania i zainteresowań. Usunięcie profilu "Gościa" to kolejny krok w tym kierunku — w tym jednak przypadku, niespecjalnie pożądany; Zmiany w algorytmach rekomendacji: Już w 2023 roku YouTube wprowadził zmiany w algorytmie rekomendacji, ograniczając ich działanie do osób, które wyłączyły historię oglądania. Podobne zmiany mogą wpłynąć na użytkowników korzystających z opcji "Używaj bez logowania".

Najpierw Apple TV i Roku - a co z pozostałymi systemami TV?

Na tę chwilę zmian nie doczekały się aplikacje YouTube na Android TV i Google TV — czyli na najpopularniejszych systemach TV na świecie. Można jednak przypuszczać, że Google, jak to ma w zwyczaju, stopniowo będzie ujednolicać oprogramowanie i opcje na wszystkich platformach, by skłonić użytkowników do logowania się na konta Google. Chociaż internetowy gigant oficjalnie nie powiedział dlaczego zdecydował się na takie zmiany, wielu komentujących sugeruje, że jest to kolejny krok w kierunku zbierania danych o użytkownikach i ich nawykach oglądania. Wraz z wprowadzeniem zmian w polityce rekomendacji oraz ciągłym naciskiem na korzystanie z kont Google, firma dąży do bardziej intensywnej personalizacji, ale także kontroli nad ekosystemem.