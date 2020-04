Zgubiłeś końcówki AirPods Pro? Teraz Apple sprzedaje je w swoim sklepie

Słuchawki AirPods i AirPods Pro to jedne z najbardziej komentowanych produktów firmy (tuż obok kółek do Maca Pro, rzecz jasna). Mijają lata, a ja wciąż napotykam te same śpiewki i dyskusje na temat ceny, wyglądu i jakości urządzenia. I tak — słuchawki Apple są jednorazówkami — kiedy padnie akumulator, pozostaje tylko zakup nowych słuchawek (ew. słuchawki — bo taką usługę Apple też ma w swojej ofercie). Ale przynajmniej kiedy pogubicie końcówki (to jest: wkładki douszne), to nie musicie w popołochu pytać po znajomych czy nie mieliby ich odstąpić, ani też szukać po aukcjach internetowych. Apple wprowadziło wkładki douszne do AirPods Pro do swojego sklepu internetowego.

Wkładki douszne AirPods Pro: teraz zamienniki kupisz oficjalnie u Apple

W Apple Store czekają już pakiety wkładek dousznych do AirPods Pro, które sprzedawane są w pakietach po dwa komplety: w rozmiarach małym, średnim i dużym. Niezależnie od ich wielkości, pakiety te wycenione zostały na 39 złotych.