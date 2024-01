Inteligentna apteczka od Withings to aż cztery urządzenia w jednym! 

Ruszają międzynarodowe targi CES, a to jak zwykle okazja dla producentów elektroniki użytkowej do zaprezentowania światu swoich najnowszych urządzeń. Nie zabraknie na nich firm, stojących za sprzętami medycznymi, które na dobre wpisały się już w krajobraz inteligentnego domu. Jedną z najbardziej wyróżniających się marek jest Withings, chcąca w tym roku podbić serca klientów multi-funkcjonalnym sprzętem do samodzielnej diagnozy domowej. Oto BeamO, czyli aż 4 urządzenia w jednym.

BeamO – jedno urządzenie, cztery zastosowania

Jeśli mieliście kiedykolwiek do czynienia z marką Withings, to zapewne nieobce są Wam popularne termometry, wielkością i kształtem przypominające pilota. Nawiązuje do niego dlatego, że BeamO mocno inspiruje się tym urządzeniem pod względem wizualnym, jednak oferuje znacznie więcej. Napakowano go między innymi czujnikami fotopletyzmograficznymi i licznymi elektrodami, dzięki czemu można zamienić go w domowego lekarza.

Źródło: Withings

W BeamO znalazło się miejsce dla kilku popularnych rozwiązań kategorii medycznej elektroniki ubieralnej. Niewielkie urządzenie zdolne jest do odczytywania poziomu tlenu we krwi, co znane jest już powszechnie między innymi ze smartwatchy, a także czujnik pomiaru tętna. Najciekawsze jest jednak to, że Withings zdołał zmieścić w nim stetoskop dzięki zastosowaniu dysku piezoelektrycznego. BeamO wychwytuje hałas akustyczny z klatki piersiowej lub pleców, a następnie przekształca go w sygnał elektryczny, który może zostać odczytany przez BeamO – zastępując tym samym anestezjologiczne słuchawki, które lekarze wykorzystują do podstawowych oględzin pacjenta. Co ciekawe wyposażono go też w przejściówkę z USB-C na gniazdo słuchawkowe, co sprawia, że można słuchać dźwięku przed przesłaniem go do aplikacji Withings

Nie można oczywiście zapomnieć o pomiarze temperatury – BeamO dokonuje pomiaru z tętnicy skroniowej, dokładnie tak jak jego poprzednicy. Wszelkie wyniki można zaś pobrać z dedykowanej aplikacji i wykorzystać je przykładowo podczas medycznej teleporady.

Withings BeamO – cena i premiera

W przypadku takich urządzeń często pojawia się pytanie o faktyczną dokładność pomiarów i ich przydatność w stawianiu diagnozy. Withings reklamuje swoje akcesoria jako „produkty medyczne”, które uzyskują certyfikację amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Niektóre z funkcjonalności – takie jak chociażby EKG – tego zatwierdzenia jeszcze nie otrzymały, ale firma wierzy, że do czerwonej premiery wszelkie formalności będą już załatwione.

Źródło: Withings

Co z dostępnością na polskim rynku? Na ten moment brak szczegółów, ale Withings jest marką względnie popularną nad Wisłą (i bez problemu dostępną w elektromarketach) dlatego tą kwestią raczej bym się nie martwił. Inna sprawa to cena, bo ta w przypadku inteligentnych urządzeń medycznych potrafi być zaporowa. BeamO wyceniono na 249 dolarów, czyli w luźnym przeliczeniu zapewne ponad 1000 zł. Czy warto tyle wydawać za stetoskop, termometr oraz czujnik tętna i saturacji w jednym urządzeniu? Cóż, może to okazać się naprawdę niezły prezent dla osób starszych, które wymagają systematycznej kontroli zdrowotnej, a nie mają możliwości regularnego odwiedzania placówki medycznej – pod warunkiem oczywiście, że posiadają kompatybilnego smartfona. Wszystkie urządzenia Withings są zaś zgodne z systemami iOS i Android.

Źródło obrazka wyróżniającego: Withings