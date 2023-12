Internet w Polsce obchodzi okrągłą rocznicę. Ile ma już lat?

Polska obecność w Internecie ma już okrągłe 32 lata! Jej początki sięgają końca lat 80. XX wieku, kiedy to naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego nawiązali pierwszy kontakt z Uniwersytetem Kopenhaskim. To było zaledwie podłączenie kilku kabli, ale miało to ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju.

20 grudnia 1991 roku to data, którą z pewnością można uznać za kamień milowy w historii polskiego Internetu. Wówczas po raz pierwszy podłączono komputery do Internetu w naszym kraju, a to wydarzenie miało miejsce w Warszawie, Krakowie, Toruniu i Katowicach. Co równie istotne, tego samego dnia Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia w łączności z Polską, otwierając Polsce drzwi do globalnej sieci komunikacyjnej.

Mimo lat komunizmu, wcale nie byliśmy aż tak daleko w tyle za resztą stawki. Internet ukonstytuowano w latach 80. w Szwajcarii na potrzeby CERN jako jego wewnętrzna sieć. Polska dołączyła do międzynarodowej sieci mniej więcej w tym samym momencie, gdy pojawiła się pierwsza strona internetowa w historii - http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Do dzisiaj działa i co więcej - swoją funkcjonalnością przypomina realia tamtych czasów.

Ile kosztowało uruchomienie Internetu w Polsce?

Uruchomienie Internetu w Polsce było ogromnym przedsięwzięciem, kosztującym 435 mln starych złotych. To ogromna (jak na tamte czasy) suma, która została przekazana naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego przez Komitet Badań Naukowych. Dzięki tym środkom, sieci z różnych uczelni zostały połączone, tworząc polski Internet. W styczniu 1992 roku mieliśmy już 2 tysiące internautów, a przez następne lata polski Internet ewoluował głównie jako sieć akademicka.

Kluczowym momentem w rozwoju polskiego Internetu była era portali informacyjnych i społecznościowych. W 1995 roku na Politechnice Gdańskiej czterech młodych naukowców – Leszek Bogdanowicz, Damian Woźniak, Marek Borzestowski i Jacek Kawalec – utworzyło "katalog ciekawych adresów w Internecie", który stał się zalążkiem dla Wirtualnej Polski. Niedługo potem, w 1996 roku, Roman Kluska opracował podstawy portalu Onet, który stał się jednym z najpopularniejszych portali w kraju. Trzej studenci Szkoły Głównej Handlowej - Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota - nazwiska kultowe w polskiej branży internetowej - rozpoczęli działalność w 1999 roku. Ich pierwszą usługą były darmowe konta pocztowe, a z czasem powstało O2.pl. Kilka miesięcy później, ponownie w Krakowie, RMF FM i Comarch stworzyły portal Interia.pl. 1 kwietnia ruszyła księgarnia internetowa Merlin.pl, a 13 grudnia pojawiło się Allegro.pl - polskie odpowiedniki Amazon i eBay, które zmieniły sposób, w jaki Polacy dokonywali zakupów.

Jeżeli chodzi o zarządzanie swoimi finansami przez Internet - 1998 roku trend ten rozpoczął Powszechny Bank Gospodarczy z Łodzi, a w listopadzie 1999 roku bank Pekao SA otworzył Eurokonto WWW. Prawdziwą rewolucją było jednak wprowadzenie wirtualnych kont w mBanku.

Kiedy nadawanie rozpoczął Antyweb?

Dużo, dużo później. Antyweb zaczął działać w momencie odbywającej się rewolucji Web 2.0 - założono go w 2006 roku przez Grzegorza Marczaka (który cały czas jest jego redaktorem naczelnym) i szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich blogów technologicznych. W ciągu swojej historii, blog przeszedł przez różne fazy rozwoju, odzwierciedlając zmieniające się trendy i technologie. Grzegorz Marczak - jako założyciel i wieloletni redaktor naczelny - odegrał kluczową rolę w kształtowaniu treści i kierunku bloga. Przez lata Antyweb stał się miejscem, gdzie wielu ekspertów i pasjonatów technologii dzieliło się swoją wiedzą i opiniami.

Inwestycja w Antyweb przez IQ Partners w 2011 roku pozwoliła mu wypłynąć na szerokie wody - po latach wykupione przez IQ Partners udziały wróciły do Grzegorza Marczaka. Rok temu gruchnęła wieść o tym, że większościowy pakiet udziałów w naszym serwisie przejmuje Grupa Polsat Plus, której jesteśmy obecnie częścią i która wzmacnia nas w dalszej misji dostarczania treści technologicznych naszym Czytelnikom. Dzięki temu możemy ponadto umacniać się na świeczniku adresów w Internecie, które opowiadają o technologiach rzeszom zainteresowanych tematem Internautów.