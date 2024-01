Oto niezwykła podstawka pod smartfona. Oto dlaczego wielu jej zapragnie

Akcesoria do smartfonów to świat niezwykle obszerny. Na tym rynku znajdziemy zarówno typowe chińskie badziewie za kilka złotych, jak i bajeranckie, wykonane z najdroższych materiałów, gadżety, które rozbudzają wyobraźnię. Wyglądają stylowo i... nierzadko też oferują funkcje, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Tak sprawy mają się z najnowszą podstawką pod iPhone'a od firmy Belkin. Jeżeli kojarzycie tego producenta akcesoriów, to prawdopodobnie doskonale wiecie że ma on w swojej ofercie dość kosztowne — ale pod wieloma względami też unikatowe — akcesoria, z pełnym wsparciem autorskich technologii Apple. I najnowsza podstawka, Belkin Stand Pro, także się do nich zaliczy. Co takiego zaoferuje?

Belkin Stand Pro — taki stojak do smartfona będzie marzeniem wielu internetowych twórców

Stojak The Stand Pro to najnowsze akcesorium zaprezentowane przez firmę Belkin. Wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji już na pierwszy rzut oka. Jego cylindryczna podstawa umożliwia pełne, 360-stopniowe, obracanie. Ponadto zastosowane ramię z MagSafe może przechylać się o 90 stopni w górę i w dół. Po umieszczeniu iPhone'a ze złączem MagSafe (czyli od iPhone 12 wzwyż) na stojaku, za sprawą technologii NFC, możliwe jest szybkie sparowanie go z urządzeniem. Wtedy też w dowolnych aplikacjach wykorzystujących aparaty fotograficzne (od FaceTime'a przez Instagram, TikTok na microsoftowych Teamsach czy WhatsAppie kończąc), stojak automatycznie dostosowuje położenie smartfona w taki sposób, by przedmiot główny zawsze pozostawał w kadrze. Śledzenie aktywować można będzie za za pomocą przycisku wbudowanego w Stand Pro. Będąca częścią konstrukcji dioda LED poinformuje nas, czy aktualnie jest aktywna funkcja śledzenia.

To rozwiązanie może okazać się na wagę złota dla internetowych twórców regularnie prowadzących chociażby transmisje na żywo. Bo o ile najnowsze urządzenia Apple w FaceTime wspierają bardzo fajne śledzenie użytkowników i dbania o to, by kadr był możliwie jak najbardziej efektowny — tego samego nie możemy powiedzieć o całej reszcie. Warto też mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do rynkowej konkurencji — Belkin jako pierwszy zaoferuje wsparcie frameworku Apple DockKit.

Belkin The Stand Pro nie tylko efektowny stojak. Gadżet zadba także o ładowanie naszego smartfona

Stojak The Stand Pro poza tym że zaoferuje innowacyjne opcje związane ze śledzeniem użytkownika, umożliwi również bezprzewodowe szybkie ładowanie o mocy do 15 W. Do akcesorium podłączać będziemy kabel USB-C i zasilacz 30 W (będące częścią zestawu). Co jednak istotne — jest także możliwość z zasilania go za pośrednictwem baterii. Ta ma pozwolić na około pięć godzin użytkowania bez konieczności szukania źródła zasilania.

Wszystko to brzmi naprawdę fajnie, ale jak w przypadku większości akcesoriów producenta granicą dla wielu nie do przeskoczenia może okazać się jego... cena. Podstawka Belkin Stand Pro ma kosztować 179,99 dolarów (około 720 zł). Jako ciekawostka — trochę za dużo. Ale dla internetowych twórców dla których będzie ona nieocenioną pomocą? Myślę, że jeżeli faktycznie zadziała — kupią ją bez mrugnięcia okiem.