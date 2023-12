Lodówka wspierana sztuczną inteligencją. Brzmi dziwnie, ale ułatwi nam życie

Lodówka to jeden z tych produktów, bez których większość z nas nie wyobraża sobie życia. Po co im elementy smart i sztuczna inteligencja?

W 2023 przywykliśmy już do tego, że wszystko w dzisiejszym świecie jest smart. Ale poza tym że jest smart, to coraz częściej jest także naszpikowane rozwiązaniami bazującymi na algorytmach sztucznej inteligencji. I choć brzmi to na dość przekombinowane w stosunku do produktów takich jak sprzęty AGD które stanowią część naszego domostwa, to w praktyce... może i brzmią śmiesznie, ale mają szansę ułatwić życie. Tak jak ta lodówka od Samsunga.

Źródło: Samsung

Samsung prezentuje lodówkę wspieraną przez sztuczną inteligencję. Co to oznacza w praktyce?

Samsung w ostatnich latach regularnie serwował nam sprzęty AGD które były nie tylko stylowe, ale też wszędobylsko naszpikowane nowoczesnymi technologiami. Teraz idzie jednak o krok dalej — i wkrótce na rynek ma trafić ich zupełnie nowy produkt, który pcha temat jeszcze dalej. Co to oznacza w praktyce?

Najnowsza lodówka od Samsunga ma zaoferować m.in. kamerkę, która pozwoli zlokalizować i rozpoznać produkty które dostępne są w jej wnętrzu. W połączeniu z dedykowaną aplikacją — będziemy mogli otrzymać propozycje przepisów, które można wykonać z ich wykorzystaniem. To pójście o krok dalej niż to, co zaserwowano nam w tegorocznej linii. Wszystko dzięki jeszcze bardziej zaawansowanym algorytmom i jeszcze lepszej aplikacji, która teraz może zostać zintegrowana z Samsung Health. Bazując na naszym profilu i zgromadzonych tam danych, aplikacja z przepisami miałaby zaserwować nam propozycje posiłków idealnie skrojone pod nasze potrzeby.

Co więcej — tym razem aplikacja będzie dostosowana także do różnych diet. Ma być w stanie generować przepisy bezglutenowe, bez nabiału, wegańskie itd. Ponadto doczekać ma się ona funkcji "od obrazka do przepisu" — czyli generowania przepisu na posiłek bazując na dostarczonej mu fotografii.

Źródło: Depositphotos

Póki co lodówka rozpozna podstawowe produkty. Ale to dopiero początek

Na starcie Vision AI nie będzie specjalnie zaawansowane — i nie liczcie na to, że poradzi sobie z ogarnięciem wszystkiego co zalega w waszych lodówkach. Ma to być około 33 produktów, prawdopodobnie więc będą to te najbardziej podstawowe — i nie zdziwiłbym się, gdyby w dużej mierze opierało się to na ich opakowaniach, a nie wyglądzie. W przyszłości ma być ich jednak więcej. Już teraz jednak użytkownicy będą mogli samodzielnie wklepywać dane związane z datą przydatności do spożycia — i wszystko to bezpośrednio z poziomu ekranu dotykowego Family Hub. Dzięki temu będą otrzymywać powiadomienia gdy będzie nadchodził kres danych produktów.

Brzmi intrygująco i... bez wątpienia to jedno z tych usprawnień, które ma szansę rozkochać w sobie użytkowników. Na tę chwilę jednak czekamy wciąż na oficjalne zapowiedzi i prezentację. Jednak produkty Samsunga udowadniają, że nawet w tak podstawowych produktach AGD jest miejsce na innowacje i solidną dawkę technologii.

Źródło