Wielkie wyprzedaże na Amazonie! Takie okazje nie zdarzają się często!

W startujących dziś "Dniach Wiosennych Okazji Amazon" klienci najpopularniejszej platformy sprzedażowej na świecie mają znaleźć tysiące promocji w różnych kategoriach, najpopularniejszych marek, w tym De'Longhi, Krups, TEFAL, Braun, Anker, Logitech, Oral-B, PHILIPS, Sony, Barbie, LEGO czy Nivea, a także na produkty pochodzące od polskich firm, np. Ochnik, Malinowe czy Bambino. Jednak, jak pokazuje doświadczenie ubiegłych lat, trwająca właśnie promocja niczym specjalnie nie zaskakuje. Sprawdzamy jednak, czy w ramach akcji można kupić coś ciekawego – i to w rzeczywiście niższej cenie (niekoniecznie w porównaniu z innymi sklepami, które dostosowują swoją ofertę do konkurencji).

Dni Wiosennych okazji Amazon. Na co zwrócić uwagę?

W ramach trwającej promocji, w nieco niższych cenach można kupić sprzęty Apple. W ofercie znalazły się m.in. iPady, w tym iPady Pro w najwyższych konfiguracjach z łącznością Cellular i 1 TB pamięci wewnętrznej. Do tego różne modele klawiatur – do komputera i tabletu, czy komputer iMac z układem M1. Jednym z popularniejszych produktów wszystkich wyprzedaży jest kierownica dla graczy Logitech G29, którą można teraz kupić za 959 zł. To zestaw składający się z kierownicy, która ma możliwość obrotu o 900 stopni oraz trzech pedałów. Dodatkowo, dzięki zainstalowanym silniczkom, precyzyjnie oddaje sytuacje na drodze, takie jak mokra nawierzchnia, czy poślizg. Model ten działa nie tylko z PlayStation 5, ale także z poprzednimi generacjami konsol PlayStation oraz komputerami PC.

Za 187,99 zł kupicie ładowarkę sieciową Ugreen Nexode 65W USB C GaN Charger charakteryzująca się standardami Quick Charge 4.0 oraz Power Delivery 3.0 z maksymalną mocą wyjściową 65W i możliwością ładowania 3 urządzeń jednocześnie. Jeden z najpopularniejszych mikrofonów na rynku, Blue Yeti kosztuje teraz 369 zł. Oferuje m.in. 4 tryby kierunkowe (kardioidalny, stereo, wielokierunkowy i dwukierunkowy) oraz regulator wzmocnienia, który pozwala optymalnie dopasować czułość.

Wszystkie produkty objęte promocją znajdziecie na oficjalnej stronie sklepu.

Amazon informuje również, że jeśli zakupiliście produkt w ramach trwającej akcji "Wiosenna akcja na Amazon" i cena tego produktu spadnie do 1 kwietnia, automatycznie otrzymacie zwrot różnicy. Warunkiem jest to, że zakupione przedmioty muszą mieć wyraźne oznaczenie "Wiosenna Okazja" (czerwony baner na karcie produktu) i muszą być sprzedawane bezpośrednio przez Amazon. Jest też specjalna promocja dla posiadaczy abonamentów Amazon Prime. Przy niektórych produktach, których cena przekracza 500 zł można uzyskać dodatkową zniżkę w wysokości 75 zł, która naliczy się automatycznie przy składaniu zamówienia. Posiadacze Amazon Prime mogą też skorzystać z dodatkowej promocji "Okazje WOW", to cykliczne obniżki i oferty zmieniające się co 8 godzin. Szczegóły znajdziecie na dedykowanej stronie.

Wiosenne wyprzedaże na Amazon trwają. Co z popularnymi sprzętami firmy?

To, co zaskakuje najbardziej, to fakt że w trakcie Wiosennych okazji na Amazon, nie ma żadnych okazji na sprzęty z logo amerykańskiej firmy. Czytniki Kindle, głośniki Echo, czy przystawki multimedialne do telewizora – wszystkie są dostępne w standardowych cenach i na promocje zapewne będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Szkoda, bo byłaby doskonała okazja na zakup jednych z najpopularniejszych produktów tego typu na rynku i zaoszczędzenie kilkunastu procent. Ostatnia, konkretna przecena czytników Kindle w polskim oddziale Amazon, w tym na najpopularniejszy model Paperwhite, miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku z okazji Black Friday. Co ciekawe, u naszych zachodnich sąsiadów, najnowszy Kindle w wersji 16 GB z reklamami kosztuje w wiosennej promocji kosztuje ok. 453 zł. Problem w tym, że tego modelu niemiecki sklep nie wyśle do Polski i trzeba szukać pomocy, np. firmy pośredniczącej w tego typu zakupach.

