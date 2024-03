Serial Fallout - wszystko, co trzeba wiedzieć o nadchodzącym hicie

Serial Fallout - kiedy premiera? Gdzie obejrzeć?

Serial "Fallout" pojawi się 11 kwietnia na platformie Prime Video. Dostęp do usługi można wykupić korzystając z oferty Amazon Prime, która kosztuje 49 zł za rok. Wtedy na 12 miesięcy uzyskujemy także dostęp do platformy VOD, gdzie można oglądać także inne filmy i seriale.

Fallout - ile odcinków pojawi się na Prime Video?

Prime Video potwierdziło, że 11 kwietnia na platformie pojawi się wszystkie 8 odcinków serialu "Fallout", więc serwis zrezygnował w tym przypadku z cotygodniowych premier nowych epizodów, co odbywało się w przypadku kilku innych tytułów. "Fallout" będzie można obejrzeć w całości jednego dnia.

Fabuła serialu Fallout - o czym będzie?

"Fallout" bazuje na kultowej serii gier, których akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie. Stylistyka serialu będzie zachowywać to, co fani znają z gier, więc zobaczymy dużo nawiązujących do lat 50. technologii i innych rozwiązań, a także kulturę. Oficjalny opis serialu mówi, że będzie to historia o osobach, które mają wszystko i nic, a miejscem akcji jest świat, gdzie nie istnieje prawie nic, co mogłoby do kogoś należeć. Całość dzieje się 200 lat po wojnie nuklearnej, do której doszło w 2077 roku. Po wyjściu ze schronów, ich mieszkańcy będą musieli odnaleźć się w radioaktywnej rzeczywistości. Na zewnątrz czeka na nich dość skomplikowana, brutalna i przedziwna rzeczywistość.

Obsada Fallout - kogo zobaczymy w serialu?

W serialu "Fallout" główną rolę przydzielono brytyjskej aktorce Elli Purnell, która zagra młodą mieszkankę Krypty o imieniu Lucy. Wcześniej mogliśmy ją oglądać w "Maleficent" oraz "Yellowjackets". Zagra ona u boku Waltona Gogginsa, który wcieli się w łowcę nagród Coopera Howarda. Aktor zagrał wcześniej m. in. w "Justified: Miasto strachu", "Deep State", "Six" oraz "Django".

W serialu pojawi się także wiele gwiazd gościnnych przez cały jego osiemnastoodcinkowy przebieg. Na przykład Kyle MacLachlan zagra ojca Lucy, Hanka, podczas gdy dawny aktor Disney Channel, Moisés Arias, wcieli się w brata Lucy, Norma. Dołączą do nich także Mike Doyle, Johnny Pemberton, Cherien Dabis, Dale Dickey i Matty Cardarople.

Czy serial Fallout to adaptacja gry?

Współtwórcą serialu jest Jonathan Nolan, który wcześniej pracował przy "Westworld", "Person of Interest" czy "Mrocznym Rycerzu". Razem z Toddem Howardem (reżyser gier oraz producent wykonawczy serialu dla Prime Video) ustalili, że opowiadana w serii historia będzie całkowicie nowa i odrębna, ale rozgrywająca się w ramach tego samego świata. Nowy projekt porównał do gry, która nie będzie interaktywna, dodając, że serial będzie powiążany z pozostałymi tytułami w ten sam sposób, jak powiązane ze sobą są gry "Fallout". Nie powinniśmy więc spodziewać się przełożenia jeden do jednego żadnej z fabuł, a raczej miksu najciekawszych pomysłów z nowymi ideami.