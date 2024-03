Jest jeszcze szansa dla "Wiedźmina". To ostatnia nadzieja dla fanów marki

Serialowy "Wiedźmin" to jedna z najbardziej kontrowersyjnych produkcji serialowych ostatnich lat. Hype i oczekiwania związane z serialem były przeogromne. Druga i trzecia odsłona gry od CD Projekt RED postawiły poprzeczkę niezwykle wysoko. Gwiazdorska obsada, pompowanie balonika i wyobrażenie wszystkich bohaterów oraz opowieści które były w głowach czytelników książek Andrzeja Sapkowskiego nie pomogły.

Niestety, po premierze słychać było bardzo głośne krzyki rozczarowań oraz... zachwytów. Widzowie byli spolaryzowani jak nigdy. Ale im dalej w las, tym gorzej. Decyzja o odejściu Henry'ego Cavilla rozwścieczyła nawet największych fanów marki, których nastrojów nie polepszyły nawet wieści o dołączeniu do obsady Liama Hemswortha. Serial został przez nich spisany na straty, ale może dzisiejsze informacje nieco poprawią im humor i sprawią, że dadzą jeszcze szansę czwartemu sezonowi "Wiedźmina".

Nowy reżyser obejmuje stery. Okaże się ratunkiem dla 4. sezonu netfliksowego "Wiedźmina"?

Jak informuje serwis Redanian Intelligence, "Wiedźmin" doczeka się nowego reżysera i będzie nim sam Sergio Mimica-Gezzan. Weteran, który w swoim portfolio ma ogrom hitów które rozkochały w sobie publiczność na całym świecie. Mówiąc o hitach, mam na myśli seriale takie jak "Skazany na śmierć", "Battlestar Galactica", "For All Mankind" czy "Herosi". Teraz dołącza on do ekipy serialu który zmaga się z szeregiem problemów, z których największym wydaje się (poza wspomnianym przehajpowaniem projektu) zmiana głównego aktora. Sergio Mimica-Gezzan ma wspomóc twórców przy czwartym sezonie opowieści o Geralcie z Riwii, póki co nic nie wiadomo jednak na temat potencjalnych planów związanych z pracami nad kolejną serią. Biorąc pod uwagę że z dotychczasowych informacji wynika jakoby oba sezony miały zostać nakręcone jednocześnie, istnieje duża szansa, że będzie on zaangażowany w całość projektu.