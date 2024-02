Wielka gra Blizzarda łączy siły z kultowym anime. To musi się udać!

Wielka współpraca w Overwatchu

Overwatch 2 zadebiutował pod koniec 2022 roku i „zastąpił” pierwszą odsłonę hero shootera od Blizzarda, przechodząc tym samym na model free-to-play. Oznacza to, że gra jest dostępna za darmo dla wszystkich — co było o tyle niespodziewane, że za pierwszą odsłonę musieliśmy zapłacić pełną kwotę, czyli ówcześnie 250 zł. Do „dwójki” darmowego dostępu nie mają tylko te osoby, które kupiły pierwszą odsłonę, a zwyczajnie wszyscy. Dodatkowo, należy wspomnieć, że Blizzard wyłączył serwery pierwszego Overwatch, więc nie ma teraz innego wyboru, jak grać w OW2.

Teraz w Overwatchu 2 rusza już 9. sezon, a wraz z nim dość niespodziewana współpraca z jednym z najbardziej kultowych anime w historii — Cowboy Bebop. Dla tych, którzy jakimś cudem nie wiedzą — to japoński serial anime stworzony przez Shinchiro Watanabe. Akcja toczy się w futurystycznym świecie, gdzie obserwujemy przygody załogi statku kosmicznego Bebop. Głównymi bohaterami są Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine, Edward i Ein. Anime łączy w sobie elementy science fiction, noir i westernu, oferując widowisko pełne akcji, świetnej muzyki oraz głębokich refleksji nad życiem i przeszłością bohaterów. Cowboy Bebop jest bez dwóch zdań uznawany za klasyczne anime i cieszy się ogromną popularnością zarówno w Japonii, jak i na całym świecie.

„Tank!” u Blizzarda i serca graczy się radują

Krótki zwiastun nowego sezonu pokazuje puste ulice Route 66 z klimatem sugerującym, że specjalny atak Cassidy'ego nadchodzi. Następnie mamy do czynienia z płynnym przejściem do szafy grającej, która zaczyna odtwarzać piosenkę przewodnią Cowboy Bebop pod tytułem „Tank!”. Oficjalnie więc teoretycznie nic nie zapowiedziano, ale to nie może być przypadek — a gracze już oszaleli.

Co więcej, dokładnie rok temu Blizzard ogłosił współpracę Overwatch z One-Punch Manem. To wydarzenie dodało do gry skórki tematyczne i inne elementy kosmetyczne — i zapewne tego samego można spodziewać się w tym przypadku. 9. sezon w Overwatch 2 rusza już 13 lutego; do tego czasu więc wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Jest na co czekać!

Źródło: Activision Blizzard