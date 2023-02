Wiemy kiedy zbankrutujemy! Lista wyprzedaży Steam 2023

Wyprzedaże na Steam to jedne z tych wydarzeń, w okolicy których miłośnicy platformy chowają swoje karty płatnicze i udają, że niczego nie widzą. Szczerze? Ani trochę mnie to nie dziwi — wszyscy wiemy jak trudno jest się oprzeć dużym przecenom, a maile informujące o tym że cała lista tytułów dodanych przez nas na listę życzeń bez wątpienia nie ułatwiają sprawy. Valve podzieliło się właśnie pełnym kalendarium z listą wyprzedaży, które planuje na najbliższy rok.

Od lat schemat jest dość podobny — są wydarzenia tematyczne, a także regularnie odbywające się festiwale — m.in. Festival Next, który odbywa się trzy razy do roku. To uroczystość, w ramach której można cieszyć się łatwym dostępem do wersji demonstracyjnych, oglądać dziesiątki streamów na żywo, a także chwile w których dowiadujemy się o wielu nadchodzących nowościach.

Lutowa edycja Festiwalu Steam Next 2023 już trwa, a kolejne dwie zostały ogłoszone i można już się na nie rejestrować, jak wskazano w tym ogłoszeniu harmonogramu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdźcie do dokumentacji Festiwalu Steam Next.

Źródło: Depositphotos

Wyprzedaże na Steam w 2023. Pełna lista

Zwróćcie uwagę, że chociaż nie przewidujemy żadnych zmian w harmonogramie ani w wyszczególnionych wydarzeniach, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w razie potrzeby.

Wyprzedaże na Steam: i znów nie będzie czasu tego wszystkiego ograć...

Patrząc na powyższą listę — nie mam najmniejszych złudzeń, że uda się komukolwiek z nas uporać z "półką wstydu" którą nagromadziliśmy dotychczas, nie mówiąc już o tym, że będą do niej dokładane kolejne cegiełki. W świecie w którym każdego dnia wychodzi kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt gier, bycie na bieżąco wydaje się zadaniem nie do wykonania — zwłaszcza kiedy mamy codzienne obowiązki... a jeszcze dochodzą przecież gry-usługi, które potrafią wciągnąć na setki godzin.

Festiwale, wyprzedaże, pojedyncze promocje — wszystkie one kuszą nas do zostawiania kolejnych pieniędzy w obrębie platformy, zaś wirtualne biblioteki zaczynają puchnąć w oczach. Niestety, równie szybko i równie mocno nie pojawia się magicznie czas, który możemy poświęcić na tę rozrywkę — ale do tego chyba już zdążyliśmy się wszyscy w dorosłości przyzwyczaić.

Grafika: depositphotos.com