Windows zalicza wpadkę, ale wszyscy się cieszą. O co chodzi?

Microsoft zaliczył nietypową wpadkę w najnowszej testowej wersji Windowsa 11. Użytkownicy Dev Channel, którzy zaktualizowali system do builda 26200.5651, mogli poczuć się jak w 2007 roku – zamiast standardowego dźwięku uruchamiania Windowsa 11, ich komputery przywitały ich dawno zapomnianą melodią… Windowsa Vista.

Reklama

Windows zalicza wpadkę, ale wszyscy się cieszą. O co chodzi?

Na pierwszy rzut oka można by uznać to za celowy ukłon w stronę nostalgików i miłośników starszych edycji systemu, ale Microsoft szybko rozwiał wszelkie wątpliwości. W oficjalnej notce do wydania pojawiła się informacja, że „ten build zapewnia nostalgiczny powiew przeszłości i odtwarza dźwięk uruchamiania Windows Vista zamiast Windows 11”. Jednocześnie firma zapewniła, że pracuje już nad naprawą tej niezamierzonej zmiany.

Cała sytuacja wywołała niemałe zaskoczenie wśród testerów oraz społeczności technologicznej. Brandon LeBlanc z zespołu Windows Insider początkowo żartował na platformie X (dawniej Twitter), że „pobawił się trochę plikami dźwiękowymi, bo użytkownikom przyda się powrót do przeszłości”. Szybko jednak wyjaśnił, że to po prostu bug, a nie zamierzony easter egg.

Wpadka z dźwiękiem uruchamiania pojawiła się w ciekawym momencie, bo niemal równocześnie internet obiegły porównania nowego interfejsu macOS 26 Tahoe do słynnego Aero Glass z czasów Windows Vista. Wygląda więc na to, że duch Visty powraca nie tylko w dźwiękach, ale i w designie systemów operacyjnych.

Choć dla wielu użytkowników to drobnostka, sytuacja pokazuje, jak nawet niewielkie błędy potrafią wywołać falę komentarzy i sentymentów. Microsoft zapewnia, że już pracuje nad przywróceniem właściwego dźwięku w kolejnych aktualizacjach Dev Channel. Dla niektórych testerów była to jednak miła, choć przypadkowa, podróż do przeszłości. Niektórzy komentujący też zadają – słusznie – pytanie, czemu nie możemy po prostu mieć opcji wyboru dźwięku tak na stałe?

Źródło: verge