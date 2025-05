Microsoft ubija wygodną funkcję. Masz mało czasu, by się zabezpieczyć

Microsoft ogłosił ważną zmianę, która dotknie miliony użytkowników aplikacji Microsoft Authenticator. Już od czerwca 2025 roku firma rozpocznie stopniowe wygaszanie funkcji menedżera haseł w tej popularnej aplikacji mobilnej. W praktyce oznacza to, że użytkownicy nie będą mogli już zapisywać nowych haseł, a z czasem całkowicie stracą do nich dostęp. Microsoft zachęca przy tym do przejścia na przeglądarkę Edge, gdzie nadal będzie można korzystać z funkcji autouzupełniania danych.

Reklama

Odliczanie do wyłączenia funkcji. Masz tylko trzy miesiące

Proces wygaszania menedżera haseł w Authenticatorze został rozłożony na trzy miesiące:

Już teraz aplikacja zaczęła wyświetlać powiadomienia o zbliżającej się zmianie. Użytkownicy widzą pełnoekranowe banery informujące o konieczności eksportu haseł lub włączenia funkcji autouzupełniania w przeglądarce Microsoft Edge.

Decyzja Microsoftu wpisuje się w szerszy trend integracji usług w obrębie jednej platformy. Google i Mozilla od dawna oferują wbudowane menedżery haseł w swoich przeglądarkach, a Microsoft dąży do podobnego modelu. Przeglądarka Edge oferuje dodatkowo funkcje bezpieczeństwa, takie jak SmartScreen, monitorowanie haseł czy tryb InPrivate, co ma uczynić z niej centralne narzędzie do zarządzania danymi logowania.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że zapisane hasła są synchronizowane z kontem Microsoft, dzięki czemu można będzie z nich korzystać w Edge również po wyłączeniu funkcji w Authenticatorze. Nie dotyczy to jednak historii haseł wygenerowanych przez narzędzie – te trzeba będzie przenieść ręcznie do sekcji zapisanych haseł, jeśli użytkownik chce je zachować.

Reklama

Grafika: depositphotos.com