Windows XP złamany. Teraz system będzie żył wiecznie

Kilka dekad po premierze systemu nareszcie złamano algorytm aktywacyjny Windowsa XP. Co to oznacza w praktyce?

Windows XP może i nie był najdoskonalszym systemem operacyjnym w historii, ale popularności i rozmachu nikt mu nie odmówi. Debiutujące jesienią 2001 roku oprogramowanie przez te ponad dwie dekady dorobiło się ogromnej rzeszy fanów. Po dziś dzień zresztą pozostaje on (niestety) trzonem działania wielu urządzeń — od bankomatów, przez monitory które widujemy na zewnątrz itd.

Lata mijają, a Windows XP wciąż nie wychodzi z użycia. I blisko 22 lata po jego premierze — udało się nareszcie złamać algorytm odpowiedzialny za aktywację systemu. A może inaczej: z dyskusji w sieci wynika, że udało się tego dokonać już kilka dobrych tygodni temu i aplikacja za to odpowiedzialna krążyła po sieci. Teraz jednak zrobiło się o niej głośno — bo dyskusji na forach internetowych dotyczących niepozornego xp_activate32.exe zaczęło przybywać!

xp_activate32.exe — aplikacja, która łamie algorytm aktywacji Windowsa XP

Windows XP to system, który był wielki w czasach gdy rzeczywistość użytkowników komputerów wyglądała nieco inaczej niż dzisiaj. To system który rządził w czasie cyfrowej rewolucji — w chwili, gdy wielu z nas zostało na stałe podpiętych do sieci. Oczywiście piractwo związane z tym systemem było ogromne. Jednak kwestia kluczy aktywacyjnych była... dość skomplikowana.

Bo owszem — miliony ludzi na całym świecie korzystały ze scrackowanej wersji systemu, w której wykorzystywano wygenerowane "na lewo" klucze aktywacyjne. Problem polega jednak na tym, że lwia część z nich wykorzystywała w tym celu... sam Microsoft. Ot, jak chociażby WindowsXPKg robiło użytek z serwera Microsoftu. Serwera, który od jakiegoś czasu... najzwyczajniej w świecie jest już nieaktywny. Dlatego też najnowsze narzędzie jest taką rewolucją: wszystko co robi, robi offline, samo w sobie, bez żadnego wsparcia / użycia do tego procesu Microsoftu. Dzięki poznaniu algorytmu aktywacji Windowsa XP, aplikacja potrafi stworzyć działające kody aktywacyjne bez kombinowania. Stąd ten wielki news.

Ciekawostka i może fajna rzecz dla fanów retro. Nic poza tym

Z jednej strony — to bardzo fajny news i ciekawostka ze świata technologii. Z drugiej jednak... warto mieć na uwadze, że korzystanie z Windowsa XP w 2023 nie jest najlepszym pomysłem. Pomijając już kwestie zgodności aplikacji... największym problemem jest kompletne porzucenie tej wersji przez Microsoft. Firma jakiś czas temu przestała wypuszczać aktualizacje związane z bezpieczeństwem, co tak naprawdę jest największym problemem. Dlatego też wykorzystywanie go na głównym komputerze nie jest zalecane — zwłaszcza, gdy znajduje się tam wiele wrażliwych danych.

Dla zajawkowiczów retro gier czy tych napędzanych nostalgią — Windows XP prawdopodobnie na zawsze będzie jednym z tych, do którego z różnych powodów będą powracać. Czy mnie to dziwi? Ani trochę! Ale dzięki nowemu narzędziu przynajmniej zawsze będą mieć doń dostęp!

Źródło