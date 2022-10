UAC, który mógł zablokować dosłownie wszystko oraz wysokie wymagania sprzętowe stały się wizerunkową kulą u nogi dla Windows Vista. To bezsprzeczne. Ów system operacyjny w stosunku do XP był sporą rewolucją w zakresie designu. Jednolite kolory ustąpiły miejsca gradientom oraz przezroczystościom, z których nie każdy mógł skorzystać. W tamtych czasach należało dysponować całkiem mocną maszyną i w kontekście możliwości graficznych i typowo obliczeniowych, aby móc się tym wszystkim cieszyć. Wielu użytkowników wyłączało niektóre efekty, aby zwiększyć wydajność systemu. Wiele gier na Windows Vista wymagało więcej np. pamięci operacyjnej (bo i sam OS jej więcej używał), co powodowało kolejne fale narzekań.

Koncept połączenia ze sobą Windows 11 oraz Windows Vista prawdopodobnie nie przełoży się niestety na nakładkę, którą będzie można w łatwy sposób zainstalować. Film autorstwa Abdi4789 pokazuje, jak można by było połączyć obydwa podejścia do designu w spójny sposób. I powiem Wam, że niesamowicie mi się to podoba: sam jestem momentami zmęczony płaskimi interfejsami, które obecnie stanowią trend w interfejsach i w technologiach w ogóle.

Widżety wreszcie wyglądają tak, jak trzeba

Widżety w Windows 11 to dla mnie lekko nieśmieszny żart. Nie dość, że są one średnio przydatne, to i ich interaktywność jest ograniczona. Deweloperzy uzyskali już możliwość budowania własnych widżetów, ale... nie bardzo widzę żeby chcieli z tego korzystać. Okej, rozumiem. W przypadku konceptu Windows Vista 2022 - widżety można umieszczać na pulpicie gdzie chcemy. I to ma sens. Wolałbym, aby pulpit był miejscem w pełni możliwym do personalizacji, również w tym zakresie. Wydzielone miejsce na widżety mnie absolutnie nie urządza i wolałbym mieć możliwość zawarcia ich w dowolnym miejscu - tak, aby po kliknięciu "pokaż pulpit" móc sprawdzić skrócony stan wszystkich elementów i wtedy ewentualnie podjąć decyzję o tym, do jakiego programu przejść dalej.

Połączenie obłości, wyglądu niektórych elementów oraz przezroczystości wnosi sporo świeżości do Windows. Autorowi tego konceptu muszę pogratulować sporego wyczucia w zakresie interfejsu. To nie jest takie proste, stworzyć spójną propozycję zmian do tego, co mamy obecnie w Windows 11. Tym bardziej, że punktem wyjścia jest tutaj wprost Windows Vista i Aero Glass, czyli absolutnie inne podejście do tego, jak buduje się to, z czego korzysta użytkownik.

Ciekaw jestem Waszej opinii w kontekście takiego połączenia. Bardzo żałuję, że na koncepcie się pewnie skończy i nie otrzymamy możliwości zainstalowania takiej nakładki na Windows 11. Szkoda, bo pewnie sam bym ją zainstalować chociaż na chwilę. Niemniej, "jedenastka" wygląda całkiem znośnie: tyle, że nie bardzo pasuje do tego, co zapowiadano wcześniej w zakresie Fluent Design. Cały czas ten OS jest czymś w rodzaju "placu budowy".