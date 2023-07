Chyba zainstaluję Windows 95. Tylko po to, aby wejść na tę stronę

O co chodzi? A powiedz mi, czy nie marzyłeś nigdy o bezproblemowym aktualizowaniu swojego starych komputerów z systemami Windows 95, Windows 98 lub XP? Projekt tworzony przez społeczność: "Windows Update Restored" pokazuje, że jest to możliwe. Chodzi o aktualizacje wprowadzające poprawki dla elementów tych systemów, czy nawet zabezpieczenia. Film stworzony przez autorów projektu wskazuje na to, w jaki sposób można tego dokonać. Strony pozwalające na zaktualizowanie tych OS-ów nie posiadają istotnych dziś certyfikatów bezpieczeństwa, co jest zrozumiałe. Strona ma działać na Internet Explorerze w wersji 5 - legendarnej dla niektórych czytelników Antyweba. Oczywiście, była słaba jak szczur na fentanylu. Ale czy było coś lepszego? Do pewnego czasu... było średnio. A potem pojawiła się realna konkurencja.

Polecamy na Geekweek: Każdy nastolatek korzysta z tych apek. TikTok to nie numer 1

Trzeba pamiętać o tym, że nawet po wykonaniu takiej aktualizacji - należy liczyć się z tym, że taki OS nie zapewni nam żadnego właściwie poziomu bezpieczeństwa. A i korzystanie z zasobów Internetu na takiej maszynie nie ma żadnego sensu. Nowe wersje przeglądarek, które obsługują technologie, w których napisane są obecne strony nie działają na starych Windowsach. Można to więc uznać jedynie za "ciekawostkę technologiczną" - z oczywistych względów nie należy tego traktować jako pierwszy wybór w trakcie korzystania z Internetu. Do pobawienia się - super. Do codziennej pracy - absolutnie nie.

Twórcy projektu wyjaśnili w filmie przedstawiającym "Windows Update Restored", że korzystają z cyfrowych archiwów skompilowanych przez Wayback Machine, aby dostarczyć wszystkie aktualizacje systemu Windows, jakie kiedykolwiek istniały. Archiwum jest cały czas poszerzane o kolejne pozycje, ale już teraz możesz skorzystać z witryny "Windows Update Restored" i cieszyć się aktualizacjami na systemach takich jak Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 i Windows XP.

Windows Update Restored - sprawdź aktualizacje dla starych Windowsów klikając tutaj

Zanim odpalisz retromaszynę lub postawisz "wirtualkę"...

Jeśli decydujesz się skorzystać z "Windows Update Restored", pamiętaj, że robisz to na własne ryzyko. W ostatnim czasie pojawiło się sporo doniesień na temat ransomware zaszytych w aktualizacjach dla Windows: tego typu zagrożenia blokują Ci dostęp do Twoich plików i nawet po opłaceniu okupu, nikt nie daje Ci gwarancji, że pliki zostaną "uwolnione" z cyfrowej niewoli. Z przestępcami się nie negocjuje - przede wszystkim trzeba być świadomym zagrożeń i na nie nie wpadać.