To może być ostatni Firefox jakiego zainstalujesz. I bardzo dobrze

Mozilla wydała Firefoksa 115, w tym kryje się dosyć ważne wydarzenie dla użytkowników przeglądarki. To, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę, to fakt że jest to ostatnia wersja Firefoksa, która obsługuje systemy Windows 7 i Windows 8.

Dla osób korzystających z tych starszych systemów operacyjnych, jest pewna dobra wiadomość. Firefox 115 jest także wersją Extended Support Release (ESR), co oznacza, że będzie nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń przez dłuższy czas. To stanowi swego rodzaju koło ratunkowe dla m. in. firm, które nie dokonały jeszcze migracje na nowsze OS-y. Jednak warto rozważyć aktualizację Windowsa do nowszej wersji, aby móc korzystać z najnowszych funkcji i zabezpieczeń. Bezpieczna przeglądarka to jedno, ale bezpieczny system - to już drugie.

Dlaczego Mozilla porzuca Windows 8 i Windows 7?

Mozilla zdecydowała się porzucić wsparcie dla Windows 7 i Windows 8 ze względu na ich leciwość i ograniczenia technologiczne. Windows 7 został wydany w 2009 roku, a Windows 8 w 2012 roku. Oba systemy przestały otrzymywać regularne aktualizacje bezpieczeństwa ze strony Microsoftu - co dyskwalifikuje je jako bezpieczne wybory wśród użytkowników domowych oraz biznesowych. Optymalizacja przeglądarki pod starszy OS to koszt. Nie bez znaczenia są ograniczenia technologiczne, które obniżają bezpieczeństwo leciwych maszyn.

Jednak Mozilla przygotowała przy okazji kilka istotnych nowości. Na co mogą liczyć użytkownicy?

Migracja danych dot. płatności: Teraz użytkownicy mogą przenieść metody płatności zapisane w przeglądarkach opartych na Chrome do Firefoksa

Sprzętowe dekodowanie wideo dla procesorów graficznych Intel (na Linuksach): Ta zmiana poprawia wydajność wideo na tej konkretnej platformie.

Interfejs: Interfejs importowania danych z innych przeglądarek został również odświeżony i usprawniony. Co więcej, obszary dotyczące obsługi kart zostały wzbogacone o dodatkowe przyciski.

Kodek H264: Użytkownicy bez wsparcia dla platformy dekodowania wideo H264 mogą teraz skorzystać z wtyczki OpenH264 firmy Cisco, co umożliwia odtwarzanie treści wideo w formacie H264 mimo braku natywnej jego obsługi. Tu trzeba Mozillę pochwalić.

Aktualne oprogramowanie to Twoja "polisa" na bytność w Internecie

Dlaczego warto o tym pamiętać? Po pierwsze, nowsze wersje zwykle wprowadzają poprawki bezpieczeństwa, które chronią użytkowników przed atakami i zagrożeniami. Po drugie, nie bez znaczenia są nowe funkcje OS-ów, czy przeglądarek. Zaktualizowanie przeglądarki i systemu operacyjnego to ważne kroki w dbaniu o swoje bezpieczeństwo w sieci. Czasami wydaje mi się, że nawet nie powinienem tego tłumaczyć, bo to oczywiste. O ile użytkownicy są zazwyczaj konsekwentni w poszukiwaniu lepszych, nowszych rozwiązań - tak niektóre przedsiębiorstwa rządzą się swoimi prawami. Nieraz spotkałem się z tym, że migracja na nowsze OS-y odbywała się dopiero po dekadzie. Firmy chcą mieć gwarancję, że na nowszych systemach oraz komputerach, dotychczas używane oprogramowanie będzie działać poprawnie. Obecnie, zachowanie kompatybilności jest znacznie łatwiejsze, niż kiedyś. Zresztą - stara się o to nawet sam Microsoft.