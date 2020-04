Windows Twój Telefon – aplikacja spóźniona dla mnie o co najmniej 10 lat

To, jakie funkcje są dostępne do jedno, a to, jak wygodnie się z nich korzysta – to drugie. Jeżeli chodzi o obsługę powiadomień, to jeżeli nie dostanie ona szybko jakiegoś usprawnienia, to w moim mniemaniu można ją spisać na straty. Dlaczego? Tak jak w przypadku telefonu, jeżeli odpiszemy na wiadomość (jak na powyższej grafice), to powiadomienie zniknie, uniemożliwiając nam napisanie np. drugiej wiadomości bądź przesłanie grafiki. W tym celu musimy albo uruchomić desktopową aplikację Messengera, albo wejść na Facebooka. W telefonach jest to rozwiązane w taki sposób, że jeżeli klikniemy na powiadomienie, to przenosi nas ono do pełnej konwersacji w aplikacji. W programie Twój Telefon możemy klikać ile chcemy i nie przeniesie nas to nigdzie. Dlatego korzystanie z tego jest raczej mało wygodne.

Co do połączeń telefonicznych i SMS’ów – tutaj nie mam zastrzeżeń. Wykorzystanie pełnowymiarowej klawiatury do pisania znacznie usprawnia i przyspiesza cały proces. Rozmowy telefoniczne również przebiegają bez zakłóceń. Ja słyszałem moich rozmówców głośno i wyraźnie na słuchawkach, natomiast oni ocenili to doświadczenie jako „coś pomiędzy trybem głośnomówiącym a zwykłą rozmową”. Może to jednak być w pełni wina mojego mikrofonu, który ma swoje lata i nie jest najwyższej jakości.

Jeżeli chodzi natomiast o galerię zdjęć, to cóż.. jest to po prostu galeria. Żadnego podziału na foldery (jak w telefonie) oznacza, że wszystkie zdjecia, screeny i pobrane grafiki przedstawiane są w jednym ciągu. Brakuje tez funkcji zarządzania fotografiami – zaznaczanie wielu, usuwania ich z pamięci telefonu czy też podstawowej nawet edycji. Jedyne, co możemy zrobić, to zapisać zdjęcie na komputerze.