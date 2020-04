Tysiące wysłanych wiadomości, tona nerwów i mnóstwo wspomnień. Bramki SMS znikają

Jak działała Bramka Plus

Nowa wersja Bramki Plusa od Polkomtela, która pozwalała na wysyłanie SMS-ów do użytkowników w kraju i zagranicą, wystartowała w czerwcu 2003 roku. Już wtedy udało się ją wyposażyć w funkcje, które sprawiały, że korzystało się z niej wygodniej i szybciej, niż wcześniej. Głównie przez dodanie książki telefonicznej, co pozwalało uniknąć ciągłego wprowadzania numeru telefonu podczas komponowania wiadomości. W niej można było umieścić do 250 kontaktów, co i tak było sporą bazą, ponieważ nie tak dużo osób posiadało wtedy telefon komórkowy, by z łatwością przekraczało się takie ograniczenie.

Funkcją, z którą nie radziły sobie wtedy wszystkie telefony, były wiadomości grupowe – wysłanie SMS-a do wielu odbiorców jednocześnie było możliwe dzięki grupom kontaktów, więc kilka kliknięć wystarczyło, by z bramki sms Plusa dotrzeć z wiadomością do współpracowników, członków rodziny czy znajomych. Kluczowe dla wielu osób były opcje potwierdzeń dostarczenia SMS-a (na stronie www, na e-maila lub w postaci SMS-a na telefon wysyłającego).

Jak zmieniała się bramka SMS