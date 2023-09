Windows Subsystem for Linux będzie jeszcze lepszy. Gratka dla fanów "pingwinka"!

Windows Subsystem for Linux to według deweloperów najlepsze, co mógł im dać Microsoft w systemach Windows. Jednak gigant poza samym wprowadzeniem tego podsystemu stara się również rozwijać go tak, aby dostosowywał się on do potrzeb osób, dla których został stworzony. Stąd też kolejna aktualizacja dla testerów WSL w programie wczesnych testów.

Microsoft wprowadza do wersji 2.0.0 zmiany, które przynoszą znaczący postęp w zakresie wygody korzystania z WSL w systemie Windows. Tym razem gigant postawił na naprawdę daleko idące zmiany, które z pewnością przydadzą się każdemu, kto pracuje z Windows Subsystem for Linux. Na razie mogą z nich skorzystać testerzy WSL, jednak - o ile nie będą one wymagać dalszych szlifów - trafią one ostatecznie do wszystkich. Wprowadzenie eksperymentalnych funkcji jest jednym z głównych punktów tej aktualizacji. Oto pełny przegląd tych nowości:



autoMemoryReclaim: Ta funkcja pozwala maszynie wirtualnej WSL dynamicznie zwalniać pamięć, gdy nie jest używana, co zdecydowanie poprawi wydajność i stabilność postawionych maszyn wirtualnych. Ustawienie jej na w trybie "gradual" pozwala systemowi zwalniać pamięć buforowaną po 5 minutach bezczynności.

Sparse VHD: Teraz każdy nowo utworzony dysk wirtualny w WSL automatycznie działa w trybie "sparse", co oznacza, że jego rozmiar będzie dostosowywał się w miarę potrzeb - tym samym będzie on znacznie przyjaźniejszy w obsłudze w środowisku, gdzie pamięć dyskowa jest ograniczona.

Mirrored Mode Networking: Nowy tryb sieciowy, znany jako "Mirrored mode networking", wprowadza ulepszenia w zakresie obsługi sieci. Teraz WSL obsługuje IPv6, łączy się z serwerami Windows za pomocą adresu localhost 127.0.0.1 oraz zapewnia lepszą kompatybilność sieciową dla VPN.

dnsTunneling: Funkcja "dnsTunneling" zmienia sposób, w jaki WSL obsługuje żądania DNS, co poprawia ogólną kompatybilność sieciową. Rozwiązuje problem blokowania pakietów sieciowych dla DNS przez hosta Windows, co przekłada się na lepszą łączność z Internetem, nawet w przypadku korzystania z VPN lub skomplikowanej konfiguracji sieciowej.

Firewall Hyper-V: Kontrola ruchu sieciowego za pomocą funkcji Firewall Hyper-V będzie od teraz prostsza. Możliwe jest zmienianie reguł i ustawień zapory sieciowej, które będą miały zastosowanie w WSL.

autoProxy: Ta funkcja zapewnia lepszą kompatybilność z serwerami HTTP proxy w systemie Windows, eliminując potrzebę ręcznej konfiguracji. Jest to szczególnie przydatne dla osób korzystających z serwerów HTTP proxy w swojej pracy.

Sporo zmian - użytkownicy się cieszą

Nie dziwię się, że ta aktualizacja wywołała bardzo pozytywne reakcja wśród entuzjastów pracy z systemami linuksowymi wewnątrz Windows. Nowości jest sporo i użytkownicy mogą je przetestować, by sprawdzić je w trakcie swojej pracy oraz - przy okazji - ocenić, czy działają one poprawnie i ewentualnie przekazać Microsoftowi swoje spostrzeżenia. WSL przez okres całej swojej dostępności rozwinął się naprawdę pięknie i trzeba powiedzieć sobie to wprost: Microsoft spełnił oczekiwania wielu osób, które chciałyby pracować w środowisku opartym na Windows, ale... wykorzystując przy okazji systemy z rodziny Linux.