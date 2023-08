Myślisz, że umiesz "w Excela"? Nie, jeżeli nie wiesz, jak programować

Excel to bardzo, ale to bardzo rozbudowane narzędzie. Choć najczęściej wykorzystywany jest do tworzenia prostych arkuszy i zestawień, możliwości aplikacji są dużo, dużo większe. Excel wykorzystywany jest w wielu dziedzinach, jak księgowość i zarządzanie budżetem, analiza danych czy zarządzanie zasobami.

W tym zdecydowanie pomagają funkcje Excela. Część z nich jest dobrze znana, a o części nie wiedzą nawet osoby, które z tego programu korzystają na co dzień. Wewnątrz Excela można m.in. korzystać z translatora, automatycznie konwertować numery na tekst czy nawet przewidywać trendy na podstawie istniejących zestawów danych.

Teraz jednak Excel zyskuje naprawdę potężne narzędzie, które zdecydowanie przyda się najbardziej zaawansowanym użytkownikom.

Będziesz mógł programować wewnątrz Microsoft Excel. Póki co - w Pythonie

Jak donosi sam Microsoft, w najnowsze wersji Excela, wewnątrz programu Microsoft 365 Insider, użytkownicy mogą korzystać z kompletnie nowej funkcji, jaką jest wpisywanie kodu Pythona wewnątrz komórek. Kod można stosować dzięki funkcji=PY(), a obliczenia wykonywane są po stronie chmury Azure.

Aby tego dokonać Microsoft wszedł we współpracę z repozytorium Anaconda, dzięki czemu Python w Excelu posiada najpopularniejsze biblioteki, jak Matplotlib czy Pandas.

Do czego Python może być wykorzystywany w Excelu? Jeżeli wierzyć Microsoftowi Python może pomóc w tworzeniu wizualizacji, zarządzaniu danymi i nawet można dzięki niemu wykorzystać Excela jako źródło danych dla uczenia maszynowego. Czy takie zastosowanie się przyjmie - nie wiadomo. To, co jednak zauważył chociażby PC World, to fakt, że ze względu na w pełni chmurowe funkcjonowanie programu, najbardziej zaawansowani użytkownicy mogą czuć się nieco ograniczeni.

Użytkownicy w tym wypadku nie będą mogli bowiem doinstalowywać sobie bibliotek czy też narzędzi ułatwiających pracę. Oczywiście, jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, a dodanie Pythona samo z siebie zmienia bardzo wiele, dając nowe możliwości wykorzystania Excela. Wiele dużych korporacji, jak KPMG, które testowało to rozwiązanie zwraca uwagę na to, jak bardzo i w jak wielu dziedzinach wprowadzenie tego języka programowania zmieniło podejście do aplikacji, zaczynając od nowych wizualizacji, przez ułatwienie wykonywania niektórych zadań, po nowe narzędzia do analizy i ewaluacji danych.

Wychodzi więc na to, że dziś, jeżeli ktoś faktycznie chce określać się biegłym w tym programie, nauka kodowania staje się niezbędnym elementem szkolenia.

Źródło: Depositphotos