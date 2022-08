W październiku ubiegłego roku Konrad przetestował uruchamianie aplikacji z Androida bezpośrednio na komputerze z systemem Windows 11. Pozwala na to dedykowane środowisko "Windows Subsystem for Android" sprawiające, że instalowane aplikacje ze sklepu Amazon Appstore działały zgodnie z przeznaczeniem i oczekiwaniami użytkownika. I o ile w przypadku apek mobilnych sterowanie za pomocą klawiatury i myszki w większości przypadków nie sprawiało żadnego problemu, tak przy okazji gier niezbędny był ekran dotykowy. Do teraz. Microsoft udostępnił aktualizację "Windows Subsystem for Android", która ułatwia granie w gry mobilne na komputerze z Windows 11.

Aktualizacja Windows Subsystem for Android usprawnia działanie gier mobilnych

Najnowsza aktualizacja "Windows Subsystem for Android" dodaje pełne wsparcie dla zewnętrznych kontrolerów, które mogą być wykorzystywane do grania w tytuły pobierane ze sklepu Amazon Appstore. Nie trzeba więc uciekać się do ekranów dotykowych w komputerach, by móc zagrać w swoje ulubione gry mobilne. Microsoft ma też rozwiązanie dla tych, którzy nie posiadają kontrolera do gier. Subsystem for Android zyskał możliwość grania z wykorzystaniem klawiatury - pod warunkiem, że gry oferują wirtualne joysticki do np. poruszania postacią. Kierunki można przyporządkować pod klawisze WSAD. Podobnie sprawa wygląda z celowaniem i "ślizgiem" - te czynności mogą być przyporządkowane strzałkom. Choć to zapewne nie będzie najwygodniejsze, wciąż lepsze to niż sterowanie dotykowe na kompatybilnym ekranie komputera.

Trzeba tylko pamiętać o jednym. Oficjalnie "Windows Subsystem for Android" działa tylko w Stanach Zjednoczonych w ramach niejawnych testów i nie wiadomo kiedy funkcja trafi na inne rynki. Microsoft zapewnia, że będzie stale rozszerzał listę dostępnych krajów i do końca roku trafi ona do 5 kolejnych państw. Jeśli jednak chcecie sprawdzić już ją teraz, możecie to zrobić zmieniając region na Stany Zjednoczone. Musicie także posiadać Windows 11 w wersji beta (w dowolnym kanale Insider), by móc pobrać ze sklepu Microsoft Windows Subsystem for Android with Amazon Appstore.